Marta Paszkin dała się poznać jako jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". W siódmej edycji randkowego show poznała Pawła Bodziannego. Zakochani do dziś tworzą udane małżeństwo. Bohaterowie formatu obecnie pokazują swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Marta może pochwalić się wysoką liczbą obserwatorów, która wynosi ponad 126 tysięcy osób. Na jej profilu nierzadko pojawiają się zdjęcia z dziećmi. Tak też się stało z okazji tegorocznych świąt.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin i Paweł Bodzianny na świątecznych zdjęciach

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny wychowują razem trójkę dzieci. Najstarszą z pociech jest córka kobiety z poprzedniej relacji. W 2022 roku para doczekała się narodzin syna, a niedawno na świat przyszła ich córka, Gracja. W 2024 roku mają miejsce jej pierwsze święta. Dzieci Paszkin i Bodziannego często pojawiają się na profilach rodziców. Tym razem jednak uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" zadbali o wyjątkową aranżację. "Świąteczny #photodump i przy okazji dzidziusiowy update: Gracja na chwilę przed świętami, skończywszy dziesięć miesięcy dostała w prezencie pierwszy ząbek. Poza tym, że w domu wszystkie dzieci są podziębione, to są to całkiem przyjemne święta. Pierwszy raz spędzamy je w takim składzie" - czytamy na profilu Marty Paszkin. Fani byli zachwyceni. W komentarzach pojawiły się miłe słowa i świąteczne życzenia. "Jejku jak te dzieci szybko rosną, pięknie wyglądacie, wszystkiego dobrego", "Miło was widzieć" - pisali internauci.

"Rolnik szuka żony". Za nami świąteczny odcinek. Paweł Bodzianny doprowadził Martę Manowską do łez

Jak co roku, w święta wyemitowany został wyjątkowy odcinek programu "Rolnik szuka żony". Wśród gości Marty Manowskiej pojawili się Paweł Bodzianny i Marta Paszkin. Rolnik postanowił skierować kilka słów w stronę ukochanej. Podziękował jej za wszystko i przyznał, że jest z nią bardzo szczęśliwy. - Kochana Marto. Nie mogę uwierzyć, że to już nasza piąta wspólna wigilia. Ten czas tak szybko leci, a mimo to nadal dobrze pamiętam nasze pierwsze spotkanie, jakby to było wczoraj. Wszystko zaczęło się od twojego listu. Gdybyś go wtedy nie napisała, pewnie teraz całkiem inaczej wyglądałoby nasze życie. Nie byłoby Adama, Gracji, a ja nie byłbym tak spełnionym facetem, jakim jestem teraz - czytał Bodzianny. Swoimi słowami doprowadził do łez nie tylko żonę, ale również Martę Manowską.