"Rolnik szuka żony" to jeden z najpopularniejszych formatów stacji TVP, który od lat przyciąga przed telewizory miliony Polaków. Za na mi już 11 edycji programu, dzięki którym wielu uczestników znalazło miłość. Z okazji świąt Bożego Narodzenia stacja TVP zaprosiła programowe pary do studia, aby w wyjątkowej atmosferze opowiedziały o łączącym je uczuciu i wróciły wspomnieniami do swoich początków w programie. 25 grudnia wyemitowano świąteczny odcinek. Produkcja zachęciła dawnych uczestników do wzięcia udziału w wyjątkowej inicjatywie. Już po kilku minutach programu polały się pierwsze łzy wzruszenia.

"Rolnik szuka żony". W programie polały się łzy. Paweł zaskoczył Martę wzruszającym listem

Wśród gości programu "Rolnik szuka żony" pojawili się m.in. Paweł Bodzianny i jego ukochana z programu, Marta Paszkin. W 2022 roku para doczekała się narodzin syna, a niedawno na świat przyszła ich córka, Gracja. W tym roku są to jej pierwsze święta. W studiu TVP wspomniano początki pary w programie, kiedy Marta zdecydowała się napisać list do Pawła i dzięki temu para miała okazję się poznać. Nagle na prośbę produkcji nastąpiła nieoczekiwana zmiana ról i tym razem to Paweł przeczytał list Marcie, który przygotował specjalnie na tę okazję. W wyjątkowych słowach podziękował za jej obecność i podkreślił, jak bardzo jest szczęśliwy, że założył z nią rodzinę. "Kochana Marto. Nie mogę uwierzyć, że to już nasza piąta wspólna wigilia. Ten czas tak szybko leci, a mimo to nadal dobrze pamiętam nasze pierwsze spotkanie, jakby to było wczoraj" - zaczął Paweł.

Wszystko zaczęło się od twojego listu. Gdybyś go wtedy nie napisała, pewnie teraz całkiem inaczej wyglądałoby nasze życie. Nie byłoby Adama, Gracji, a ja nie byłby tak spełnionym facetem, jakim jestem teraz

- podkreślił rolnik. W dalszej części Paweł podkreślił, że mimo iż między para nie zawsze jest idealnie, jak mogłyby się wydawać z mediów społecznościowych, to każdego dnia stara się być dla swojej partnerki lepszym człowiekiem. "Dziękuję za wszystko, co dla nas robisz i dziękuję za pomoc w dorośnięciu do osoby, którą jestem dzisiaj. Wniosłaś tak dużo szczęścia w moje życie, że nie wyobrażam sobie, jakby ono miało wyglądać bez ciebie i bez was" - dodał. Po tych słowach zarówno prowadząca, jak i żona rolnika zalały się łzami.

Mój Pawliczek

- skomentowała wzruszona partnerka rolnika.

"Rolnik szuka żony". Kamil i Joanna pokazali, jak zmieniła się ich córka. "Gada jak katarynka"

W studiu TVP pojawiła się także Joanna z Kamilem. Para w 2022 roku doczekała się narodzin córki. Uczestnicy matrymonialnego formatu TVP poznali się w ósmej edycji programu i bardzo szybko między nimi zaiskrzyło. W finałowym odcinku Kamil oświadczył się ukochanej. Rocznicę zaręczyn para świętowała w oczekiwaniu na narodziny pierwszego dziecka. Tosia przyszła na świat 23 października 2022 roku. "Tego dnia nasze życie zmieniło się o 180 stopni, oczywiście na lepsze. Tej nocy przyrzekliśmy sobie, że uczynimy życie naszej Perełki najszczęśliwszym życiem, jakie sobie można wymarzyć. Tosia — 2980 g szczęścia i 53 cm słodkości" - informowało małżeństwo w mediach społecznościowych.