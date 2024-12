O Agnieszce Kaczorowskiej jest ostatnio głośno w mediach. Wszystko przez jej rozstanie z Maciejem Pelą. - Rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie nową rzeczywistość. Nie wiem, jak to przeniknęło do mediów. (...) Wszystkie moje działania są teraz ukierunkowane na moje dzieci. Żeby było dobrze - tłumaczyła w programie Kuby Wojewódzkiego. Mimo zawirowań w życiu prywatnym Agnieszka Kaczorowska nie zwalnia tempa w karierze zawodowej. Już wkrótce widzowie zobaczą ją w drugim sezonie "Królowej przetrwania", ale to nie wszystko.

Zobacz wideo Kaczorowska o zgrzytach w "Królowej przetrwania". Wymieniła jedną osobę

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska na parkiecie "Tańca z gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska przez pięć lat występowała jako trenerka w programie "Taniec z gwiazdami". Z formatem pożegnała się w 2018 roku. Według tabloidu "Fakt" celebrytka ma jednak wrócić na parkiet w nadchodzącej edycji. "Redakcja 'Faktu' nieoficjalnie dowiedziała się, że już wiosną na parkiet programu wróci aktorka. 32-latka po raz kolejny sprawdzi się jako nauczycielka tańca znanych osobistości z polskiego show-biznesu" - czytamy na stronie. Co ciekawe, 21 grudnia Kaczorowska opublikowała na swoim instagramowym profilu wpis, w którym poinformowała o tym, że wkrótce przekaże "gorącego newsa".

22 grudnia wątpliwości zostały rozwiane. Oficjalnie przekazano, że aktorka pojawi się w nowej edycji tanecznego show. "Powrót w wielkim stylu. W nadchodzącej edycji 'Tańca z gwiazdami' zobaczycie Agnieszkę Kaczorowską. Brała udział w sześciu edycjach naszego programu, a po Kryształową Kulę sięgnęła z Krzysztofem Wieszczkiem. Agnieszka posiada międzynarodową klasę „S" w obu stylach tanecznych, jest Mistrzynią Polski, 2 vice-mistrzynią Europy i Mistrzynią Świata w tańcach latynoamerykańskich w kat. młodzieżowej. Aga, powodzenia na wiosnę" - czytamy.

Agnieszka Kaczorowska o nadchodzących świętach. "Pod znakiem rodziny i miłości"

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Agnieszka Kaczorowska wyjawiła w rozmowie z nami, jak spędzi ten wyjątkowy czas. - Dla mnie to są święta pod znakiem rodziny i miłości - powiedziała aktorka. Kaczorowska wyjawiła nam także, jak przekazała córkom wieść o rozstaniu z Pelą. - Jeśli zawsze rozmawia się z dziećmi bardzo dużo i bardzo szczerze, to nie jest to takie trudne. (...) To, co jest najważniejsze, to być z dziećmi szczerym, nie oszukiwać ich, bo dzieci są mądrzejsze niż myślimy (...). Wydaje mi się, że moje dziewczynki są świetnie zaopiekowane - wyznała Kaczorowska.