Motyl z "Chłopaków do wzięcia" już tak nie wygląda. Opadną wam szczęki

Seria "Chłopaki do wzięcia" od lat cieszy się ogromną popularnością i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy uczestników, którzy wytrwale poszukują miłości. Część z nich już ułożyła sobie życie i cieszy się szczęściem u boku drugiej połówki. Nie wszystkim jednak miłosne sprawy ułożyły się równie pomyślnie. Pamiętacie Łukasza zwanego Motylem, który kilka sezonów temu był jednym z najbardziej lubianych uczestników programu? Przez dwa lata starał się znaleźć tę jedyną, ale jego poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem. Wiele kobiet umawiało się z nim na randki, ale panie nie stawiały się na spotkaniach. Co u niego słychać? Od momentu udziału w programie przeszedł metamorfozę.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Żebrowski: "Ja nie śpiewam". Ale hit na koncie ma

"Chłopaki do wzięcia". Tak Łukasz zmienił się przez ostatnie dwa lata

Tak jak większość uczestników "Chłopaków do wzięcia" Łukasz szybko zaskarbił sobie sympatię widzów, którzy w programie mocno mu kibicowali. Mimo że nie pojawia się już w serii, to ma stały kontakt z fanami. Wszystko wskazuje na to, że nadal jest sam. Przez ostatnie lata uczestnik bardzo się zmienił. Postanowił zapuścić włosy, które dziś sięgają mu do ramion. Zdjęcie Łukasza znajdziecie w galerii na górze strony.

ZOBACZ TEŻ: Donald Trump po latach zrezygnował z kultowej fryzury. Internet eksplodował

"Chłopaki do wzięcia". Łukasz pracuje jako statysta. Wziął udział w znanych produkcjach

Jeszcze będąc w programie, Łukasz wielokrotnie mówił o swojej pasji, jaką jest aktorstwo. Jak informował, w roli statysty pojawił się w takich produkcjach jak m.in. "Doppelganger. Sobowtór", "Wygrać marzenia", czy serial "Pati". Jeszcze w czerwcu Łukasz informował, że czekają go bardzo pracowite wakacje. "Drodzy znajomi i przyjaciele mogę powiedzieć, że w wakacje nie zwalniam tempa na produkcje filmowe, na które będę jeździł po całej Polsce z Gdańska. Kolejne produkcje filmowe zaczynają się od poniedziałku do końca czerwca i na całe wakacje do końca sierpnia" - pisał podekscytowany. Mieliście okazję dostrzec go w którejś z produkcji?