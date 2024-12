Jeśli ktoś liczy na to, że Zenek Martyniuk znów zaśpiewa na sylwestrze TVP o "zielonych oczach" i "przekornym losie", to srogo się zawiedzie. Piosenkarz pożalił się, że nie dostał nawet zaproszenia do Chorzowa. Stacja wyjaśnia.

4 Zenek Martyniuk nie otrzymał zaproszenia na sylwestra TVP. Stacja wyjaśnia. Fot. KAPiF Otwórz galerię Na Gazeta.pl