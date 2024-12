Ania Derbiszewska to jedna z bohaterek ostatniego sezonu "Rolnik szuka żony". W trakcie programu kobieta zakochała się w Jakubie Manikowskim. Krótko po zakończeniu randkowego show para ogłosiła zaręczyny. Co więcej, w specjalnym świątecznym odcinku programu wyjawiła, że spodziewa się dziecka. Na początku maja Ania i Jakub powitali na świecie syna, Dariusza. Warto przypomnieć, że ukochany rolniczki ma już trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Mało kto wiedział, jak dokładnie wyglądała dawna relacja uczestnika. Teraz jego była żona zabrała głos. Na jaw wyszły szokujące fakty.

Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" zdradzał żonę? Prawda wyszła na jaw

Była żona Jakuba, Ada, pojawiła się w programie Agaty Młynarskiej na antenie TVN Style. Kobieta otworzyła się na temat małżeństwa w "Konfrontacjach Agaty". Jej zdaniem, były mąż nie był jej wierny. Opowiedziała, w jaki sposób dowiedziała się o zdradach. - To był obrazek jak z bajki. Wszyscy siedzimy razem przy stole, świetnie się bawimy, w ogóle jest przezabawnie. Kadr z filmu wycięty i moje wtedy siedmioletnie dziecko mówi przy tym stole do nas: 'Tato, ale może nie zdradzaj już mamy'. I mówi to takim tonem, jakby to była najbardziej normalna rzecz na świecie. Jakby to była taka rozmowa, jak: 'Co będziemy jeść na obiad?'. I to był moment, kiedy ja sobie zdałam sprawę, że to jest ostatni raz i że nie będzie ani jednego dnia więcej - opowiadała Ada. Nie da się ukryć, że tamte chwile były dla niej bardzo bolesne. Przyznała, że wcześniej wiele rzeczy nie grało w jej związku z Manikowskim, jednak oboje próbowali "utrzymać ten obrazek" przez wzgląd na dzieci. Ada wiedziała, że to koniec, gdy na jaw wyszły zdrady.

Była żona bohatera programu "Rolnik szuka żony" mówi o kryzysie

Była żona Jakuba Manikowskiego w rozmowie z Agatą Młynarską nie szczędziła słów na temat kryzysu w małżeństwie. Przyznała, że decyzja o odejściu została podjęta również przez wzgląd na dzieci. Szczególnie nie chciała, aby jej córki podłapały złe wzorce rodzinne. - To był też moment, kiedy pomyślałam sobie o tym: 'No właśnie, mam dwie córki i ja nie chcę, żeby one w przyszłości myślały, że tak powinien wyglądać związek, że to, co jakby my pokazaliśmy im w domu, że to jest normalna, zdrowa relacja' - wyznała w programie Agaty Młynarskiej.