Za nami 11. edycja programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy nie ukrywali, że czuli poddenerwowanie, a niektórzy obawiali się spotkania ze swoimi kandydatami. Rafał, Wiktoria, Sebastian, Agata i Marcin mieli wreszcie okazję, by wyjaśnić nieporozumienia. Emocji nie zabrakło.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o przerażającej sytuacji, jaka przydarzyła się jej na lotnisku

Rafał jest nadal z Dominiką. Ich relacja przetrwała

Jako pierwszy ze swoimi kandydatkami spotkał się Rafał. - Ja się cieszę, że Magda znalazła drugą połówkę - wyznał przed kamerami. Między nią a rolnikiem nie było złej atmosfery, po krótkiej rozmowie się przytulili. - Co do wyboru Dominiki byłem pewniejszy, że to przyszłościowe mogło być - opowiadał w obecności Marty Manowskiej. Nie był jednak pewien, czy "ich charaktery by się zeszły". - Przynajmniej wiem, że jest szczerą osobą - doceniła Rafała Dominika, kiedy padło pytanie o to, że nie ukrywał, że się waha między dwiema kobietami.

Jakie ma plany na przyszłość? Rolnik zaprosił Anetę na wesele! Jednak do tego momentu jeszcze trochę czasu minie, bo się nie oświadczył. - W Dominice najfajniejsze jest to, że jest ciepłą osobą. (...) Spontanicznie rozmawiamy - zachwalał ukochaną. Teraz zakochani planują zamieszkać razem, Dominika szykuje się do przeprowadzki na jego gospodarstwo.

Wiktoria nie jest już z Adamem. Znalazł już nową miłość

Wiktoria nie ukrywała, że bała się spotkania z Adamem. - Ja się stresuję bardzo - powiedział mężczyzna kolegom. - Nie byłem zakochany - nie owijał w bawełnę. Fani mogli zobaczyć obietnice mężczyzny, który deklarował swoje uczucia Wiktorii. Teraz miał okazję to skomentować. - Być może nie byłem do końca szczery sam wobec siebie w kwestii uczuć - powiedział. Wiktoria nie była zachwycona. - Wystarczyła ta rozmowa, a nie takie sprzeczne sygnały. Nie warto walczyć o coś, co takie wymuszone - skwitowała. Na koniec wyszło na jaw, że Adam od dwóch miesięcy jest w związku z inną kobietą.

Sebastian zaskoczył swoją decyzją. Fani na to czekali

W ostatnim odcinku wyszło na jaw, że Kasia i Sebastian nie są już razem. Wówczas wiele wskazywało na to, że rolnik skontaktuje się z Patrycją. Nic bardziej mylnego. W finale okazało się, że mężczyzna wcale nie postanowił znaleźć szczęścia u boku innej kandydatki. Pomimo tego, że spotkali się poza kamerami, ich relacja jest wyłącznie koleżeńska. Pojawił się jednak wątek rozstania z Kasią. Kobieta zarzuciła byłemu partnerowi, że nie wyleczył się jeszcze z poprzedniego związku. Sam Sebastian nie był w stanie skomentować tej sytuacji. - Wyszło, jak wyszło, to jest życie po prostu - podsumowała Kasia, mówiąc, że dalej wierzy w miłość.

Po tym, jak Kasia opuściła studio, Patrycja wyznała, że jednak chciałaby, aby relacja z Sebastianem wyszła na wyższy poziom. Rolnik był jednak niepewny. Mówił, że nie wie, jaka będzie przyszłość. - Dam mu tyle czasu, ile będzie potrzebował - powiedziała Patrycja.

Agata nie znalazła miłości w programie "Rolnik szuka żony"

Agacie nie udało się znaleźć miłości w randkowym show. Podczas finału wyszło na jaw, że znajomość z Mirkiem zakończyła się przyjaźnią. Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Inaczej było w przypadku Irka. Agata była zdania, że mężczyzna nie był pewny. Choć rolniczka była chętna, aby budować z nim relację, Irek nie zrobił kroku w żadną stronę. Co więcej, miał się nieco oddalić. Ostatecznie z tej znajomości nic nie wyszło. Agata życzyła jednak szczęścia obu kandydatom.

Czego zabrakło w przypadku Marcina?

Po pewnym czasie o serce Marcina walczyły dwie kandydatki: Magda i Ania. Przez długi czas rolnik "nie mógł się zdecydować". Początkowo wszystko wskazywało na to, że Magda skradnie serce Marcina. Gdy opowiadała swoją perspektywę, między nią a rolnikiem doszło do kłótni. Magda czuła, że nie była traktowana w porządku. - Traktowałem dziewczyny jednakowo - stwierdził rolnik. Ostatecznie wybrał Anię. Magda przyznała, że odczuła wtedy ulgę. Marcin nie mógł uwierzyć w jej słowa. Na sam koniec przyznał, że jego serce bije szybciej, gdy jest przy Ani i to jest najważniejsze.