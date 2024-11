Dopiero co informowaliśmy, że "Pytanie na śniadanie" ma nową szefową, a już zaczął wiać wiatr zmian. Wszystko wskazuje na to, że Joanna Górska i Robert Stockinger pożegnali się właśnie z widzami programu. Informator Plotka potwierdza te doniesienia.

Górska i Stockinger żegnają się widzami "PnŚ"?! "Dziękuję ci za wszystko Asiu"

Barbara Dziedzic zastąpiła Kingę Dobrzyńską w roli szefowej "Pytania na śniadanie". Dobrzyńska zaczęła pracę przy programie pod koniec 2023 od radykalnej decyzji o wymianie wszystkich dotychczasowych par prowadzących. To spotkało się z oburzeniem wielu widzów i spadkiem oglądalności. Być może teraz zmiany będą mniej nachalne. Nie da się jednak ukryć wymownego zakończenia programu w sobotnie południe. Joanna Górska i Robert Stockinger pożegnali się z widzami i podziękowali sobie za wspólną pracę. - Dziękujemy za ten wspólny poranek. Jest nam szalenie miło, że byli państwo z nami. Bardzo dziękuję ci za to wszystko Asiu - powiedział Stockinger i przytulił koleżankę z pracy. - Robert, bardzo dziękuję. Ja również za wszystko, co się wydarzyło, jeśli chodzi o program "Pytanie na śniadanie" - odpowiedziała Joanna Górska. Prowadzący byli uśmiechnięci, ale wyraźnie wzruszeni tą sytuacją.

Informator Plotka: Górska i Stockinger najprawdopodobniej na antenę już nie wrócą

Informator Plotka wyjawił nam więcej na temat zmian w formacie. - Górska i Stockinger najprawdopodobniej na antenę już nie wrócą. A na pewno nie w dotychczasowej parze - usłyszeliśmy. Postanowiliśmy skontaktować się także z samymi zainteresowanymi. W momencie publikacji artykułu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi w tej kwestii. Co ciekawe, Górka i Stockinger jako para prowadzących zostali dobrze ocenieni w ankiecie czytelników Plotka. Zapytaliśmy czytelników, która para z grona prowadzących śniadaniówkę wypada najlepiej. W sondzie zwyciężyli Joanna Górska i Robert Stockinger - 40,70 proc. głosów, a tuż za nimi uplasowali się Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz - 22,09 proc. głosów. Na dalszych pozycjach uplasowali się: Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło - 13,95 proc. głosów, Beata Tadla i Tomasz Tylicki - 12,79 proc., a Klaudia Carlos i Robert El Gendy - 10,47 proc.