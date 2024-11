Program "The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych formatów muzycznych w naszym kraju. Od wielu lat show gości w Telewizji Polskiej. 15. edycja przyniosła nowe emocje. Tym razem jurorami są: Kuba Badach, Lanberry, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Już wkrótce do walki o zwycięstwo przystąpi czworo uczestników: Anna Iwanek, Izabela Płóciennik, Mikołaj Przybylski i Kacper Andrzejewski. Co będzie później? Czy "The Voice of Poland" zniknie z telewizji?

Zobacz wideo Sarsa w The Voice of Poland poszła do Edyty Górniak. "Głos mi to podpowiedział"

"The Voice of Poland". Co dalej z programem? Już wszystko jasne

"The Voice of Poland" jak zwykle trzyma w niepewności tuż przed najważniejszym momentem. Już 30 listopada odbędzie się wielki finał muzycznego show. Uczestnicy przez cały sezon przygotowywali się do tego wyjątkowego dnia. Fani wkrótce poznają zwycięzcę bądź zwyciężczynię 15. odsłony wielkiego hitu muzycznego. Wydawać by się mogło, że później nastąpi 16. edycja. Na to jednak trzeba będzie trochę poczekać. Tydzień później, bo 7 grudnia, fani będą mogli obejrzeć widowisko 25-lecia popularnego serialu "Na dobre i na złe". Następnie Telewizja Polska prawdopodobnie zaprezentuje fanom inny program, który będzie emitowany o tej porze. Nie oznacza to jednak, że show znika na zawsze! W przyszłym roku format wróci z 16. sezonem muzycznych uniesień.

"The Voice of Poland". Nietypowa wpadka w programie. Nie uwierzycie, co powiedział Baron

Ostatnio głośno zrobiło się o wpadce, którą zaliczył Baron. Podczas oceny występu Mikołaja z drużyny Michała Szpaka nawiązał do znanego artysty muzycznego. W pewnym momencie go "uśmiercił". - Ta piosenka, mimo że jest łatwa i lekka, to do najłatwiejszych do zaśpiewania nie należy, chociażby ze względu na falsety. Szacunek do Eltona Johna świętej pamięci. Nie dość, że nadałeś temu swoją jakość... Czemu się uśmiechasz... Co? - mówił zaskoczony Baron. Na te słowa od razu zareagował Michał Szpak. - Świętej pamięci? - dopytał. Baron szybko się zreflektował. - Ja tak powiedziałem? Niemożliwe (...) Przepraszam za Eltona Johna - podsumował nieźle zmieszany. ZOBACZ TEŻ: Lanberry zabrała głos ws. powiązania z uczestniczką "The Voice of Poland". "Tak czasami bywa"