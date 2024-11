Finał 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" odbędzie się w niedzielę 1 grudnia. Nie da się ukryć, że fani czekają z niecierpliwością na ostatnią odsłonę tego sezonu randkowego show. Po ostatnim odcinku sprawy nieco się pokomplikowały. Mowa tu przede wszystkim o zaskakujących rozstaniach. Wiktoria i Adam nie są już parą. Taka sama sytuacja wystąpiła u Sebastiana i Kasi. Rolnik postanowił zakończyć tę relację. Co ciekawe, w odcinku wspomniał, że ma w planach odezwać się do Patrycji, którą wcześniej odrzucił. Kandydatka pojawi się także w finale. Teraz kobieta opublikowała w sieci wymowne słowa.

"Rolnik szuka żony". Patrycja zabrała głos w mediach społecznościowych. Chodzi o Sebastiana?

Zakończenie związku Sebastiana i Kasi wywołało mnóstwo negatywnych emocji wśród widzów. Kobieta wyraźnie nie była zadowolona z tej decyzji. W wielkim finale wyjdzie na jaw, że rolnikowi udało się skontaktować i spotkać z inną kandydatką, którą początkowo odrzucił. Wygląda na to, że Patrycja pojawi się w wielkim finale - pytanie w jakiej roli. Ostatnio postanowiła opublikować wymowne słowa na swoim profilu na Instagramie. "Kochać to umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli się go darzy wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu i zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu" - napisała w sieci. Myślicie, że to jakiś znak, że jest już partnerką Sebastiana?

"Rolnik szuka żony". Związek Sebastiana i Kasi się rozpadł. Kobieta była zawiedziona

Rozstanie Sebastiana i Kasi nie przebiegło gładko. Kandydatka miała zupełnie inną perspektywę niż rolnik. Mężczyzna zarzucił jej brak zaangażowania podczas spędzonych wspólnie kilku dni. - To, że człowiek ma czasami gorszy dzień to oznacza, że trzeba się od razu rozstać? (...) Byłam mega zmęczona, strasznie dużo się działo, wcześniej miałam anginę. Widziałam już jego zachowanie, jego oschłość. Odcinało mnie to i dystansowało od niego. Taki był ten weekend. Zdystansowany - tłumaczyła uczestniczka. Kasia zauważyła również, że Sebastian nie wykazywał nią zainteresowania. Była zdania, że mężczyzna po prostu się od niej odciął. - Spędzić tydzień czasu i się totalnie odcinać? Nie rozumiem tego nadal do końca. Nie życzę żadnej kobiecie takiego odcięcia - podkreślała. Myślicie, że ta relacja jest jeszcze do odratowania? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Pary pojawiły się w studiu TVP. Kąśliwy komentarz o nadchodzącym finale