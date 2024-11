Finał 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" już w najbliższą niedzielę 1 grudnia. Emocjonujące zakończenie matrymonialnego show TVP1 jak zawsze poprowadzi Marta Manowska, która będzie miała okazję skonfrontować się z uczestnikami. W ostatnim odcinku wiele się działo. Sebastian ku zaskoczeniu widzów zakończył relację z Kasią. W odcinku wspomniał, że ma w planach odezwać się do Patrycji, którą wcześniej odrzucił. Wiktoria i Adam także przestali być parą. Co wydarzy się w ostatnim odcinku sezonu? W sieci pojawiła się już emocjonująca zapowiedź programu. Poleją się łzy.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Przed nami emocjonujący finał. Na widzów czeka wiele zaskoczeń

Zwiastun finału programu "Rolnik szuka żony" stawia pod znakiem zapytania niektóre z relacji. W ostatnim odcinku Rafał próbował nawiązać bliskość z Dominiką. Wcześniej rolnik miał dylemat, czy wybrać ją, czy też Anetę. Od jakiegoś czasu uczestniczka show publikowała w sieci posty, które sugerowały, że w programie nie padło jeszcze jej ostatnie słowo. W zapowiedzi widać, że Dominika płacze, co od razu zaniepokoiło internautów. Czyżby jej relacja z Rafałem to już historia? O tym przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Fani show zwrócili także uwagę na wątek Sebastiana, który przed finałem rozstał się z Kasią i zapowiedział, że ma w planach skontaktować się z Patrycją. Wszystko wskazuje na to, że zrealizował swoje plany. W finałowym odcinku show pojawia się Patrycją, która wpada w ramiona uradowanego rolnika.

"Rolnik szuka żony". Uczestnicy show w "Pytaniu na śniadanie". Wspominali udział w programie

Ostatnio uczestnicy poprzednich edycji programu "Rolnik szuka żony" pojawili się w "Pytaniu na śniadanie". Program odwiedzili m.in. Klaudia i Valnetyn. Jeszcze niedawno sugerowano, że para się rozstała, ale jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Zakochani załatwiają ostatnie formalności związane ze ślubem, który ma odbyć się w wakacje. Na kanapie śniadaniówki pojawili się także Ania i Kuba. Para niedawno powitała na świecie syna. Rolniczka przyznała, że po zakończeniu programu brakowało jej kamer i ekipy filmowej, bo miała wrażenie, że "coś się skończyło", co było dla niej ważnym przełomem w życiu. Zupełnie odmienne podejście mają za to Joanna i Kamil, którzy także pojawili się w studiu TVP. Żona rolnika przyznała, że odetchnęła z ulgą, kiedy program się zakończył, bo wreszcie mogła swobodnie rozwijać relację ze swoim partnerem. Więcej przeczytasz tutaj: "Rolnik szuka żony". Pary pojawiły się w studiu TVP. Kąśliwy komentarz o nadchodzącym finale