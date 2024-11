"Ślub od pierwszego wejrzenia" zakończył się aż trzema rozwodami. Wśród nich pojawiło się małżeństwo Kamila i Asi, które dobiegło końca. Część uczestników po programie postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami z widzami. Asia bez wahania zdecydowała się na ten krok w nietypowej formie wywiadu z samą sobą. Kamil od razu zareagował na jej słowa.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil zabrał głos po wywiadzie Asi. Stanął w jej obronie

Asia zabrała głos na Instagramie, gdzie wytłumaczyła swoją perspektywę związku i rozstania z Kamilem. Nie da się ukryć, że później wylała się na nią fala hejtu. Nie każdy widz był zadowolony z jej tłumaczeń. Wtedy swoje trzy grosze postanowił dorzucić Kamil. Mężczyzna bez wahania stanął w obronie byłej żony. "Po takiej fali hejtu, jaka moim zdaniem niesprawiedliwie spadła na Asię, bo nie zrobiła nic, co osobiście mógłbym powiedzieć, że była złą osobą. (...) Miłości się nie udaje i nikt nie ma prawa jej wymagać, nie rozumiem, dlaczego tak wiele zarzutów padło, że Asia była taka, a nie inna? Dla mnie była szczera, nie udawała i bardzo szanuję to. Z mojej strony refleksja do każdego człowieczka, którego życie jest takie idealne - wyobraź sobie, że spada na ciebie taka fala hejtu. (...) Czy masz jaja, żeby nagrać taką relację, jak zrobiła Asia? Ja na pewno nie miałbym. Szacunek, Asia" - napisał Kamil na swoim profilu w mediach społecznościowych. Dodał, że nikt nie jest idealny. Podkreślił również, że hejt w stronę Asi z pewnością nie sprawi, że czyjeś życie stanie się lepsze. Polecił również fanom przesłuchanie wywiadu, jeśli jeszcze tego nie zrobili.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Asia zrobiła wywiad... sama ze sobą. Wyjaśniła wiele kwestii

Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła zrobić wywiad sama ze sobą. Kobieta odpowiedziała na nurtujące fanów pytania. Obnażyła również swoją perspektywę, która towarzyszyła jej od początku udziału w show. Przede wszystkim przyznała, że mąż na początku nie do końca jej się nie spodobał. Nie zakładała jednak, że się rozstaną. - Miałam nadzieję, że zakocham się w jego osobowości i tak się po prostu nie stało. Nie było między nami tego czegoś - powiedziała bez wahania. Asia opowiedziała również o najtrudniejszym momencie programu. Miał miejsce w trakcie podróży poślubnej. - Czułam się bardzo niepewnie, samotnie - mówiła. Szczegóły jej wywiadu z samą sobą znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Szokujące wyznanie Piotra. "Zaczynałem od bycia bezdomnym"