Telewizja Polska emituje obecnie 15. już sezon "The Voice of Poland". Edycja zbliża się powoli do końca, a 23 listopada ukazał się półfinałowy odcinek show, który emitowany był na żywo. Wytypowano w nim cztery osoby, które zmierzą się w wielkim finale. Wielu widzów show jest jednak mocno zaskoczonych, kto w ostatnim odcinku będzie reprezentował drużynę Kuby Badacha.

REKLAMA

Zobacz wideo Co ich połączyło?

"The Voice of Poland". Półfinał zaskoczył widzów. Krytykują produkcję

Z drużyny Kuby Badacha do półfinału dostali się Anna Iwanek oraz Maciej Rumiński. Po występach uczestników i zsumowaniu punktów od trenera oraz widzów okazało się, że to wokalistka zebrała ich więcej. W komentarzach na Instagramie "The Voice of Poland" zawrzało. Fani ciskają się, że decyzja została podjęta niesprawiedliwie. Niektórzy zarzucają też Badachowi, że nieodpowiednio dobrał repertuar uczestnikowi show. "Nie było uczty muzycznej, na którą czekało tysiące fanów Macieja. Czy to faworyzacja jednej z uczestniczek? To wie tylko pan Badach", "Nie mówię, że [Anna - przyp. red] śpiewa źle, wręcz przeciwnie, ale to Maciek powinien iść dalej. Czemu w ogóle znalazła się w 'Voice' z takim bagażem? Znajomości? Nie oglądam finału, zawiodłam się totalnie", "Jak wyciągnąć chłopaka z jego własnej bajki i odesłać do domu..." - piszą rozżaleni widzowie.

W komentarzach pojawiły się też głosy osób zadowolonych, że to właśnie Anna Iwanek znajdzie się w finale. Wśród nich znalazła się m.in. Cleo, która napisała, że uczestniczka była jej faworytką. Inni zwrócili też uwagę, że na ostateczną decyzję wpływ miał nie tylko Kuba Badach, ale również widzowie. "Skoro, jak twierdzicie, Maciek lepszy, czemu widzowie go nie wybrali?", "Zasłużenie. Ania jest genialna, za tydzień wygra", "Głosowałam na Anię" - piszą.

"The Voice of Poland". Lista finalistów 15. edycji

Kto jeszcze będzie walczył o zwycięstwo w 15. edycji programu? Z drużyny Tomsona i Barona zakwalifikował się Kacper Andrzejewski, drużynę Lanberry reprezentuje Izabela Płóciennik, a podopiecznym Michała Szpaka, który ma szansę na wygraną, jest Mikołaj Przybylski. Finałowy odcinek 15. edycji "The Voice of Poland" zaplanowany został na 30 listopada.