"Top Model". Klaudia Zioberczyk zdradziła, co zrobi z wygraną. "To trochę mało"

Finał 13. edycji "Top Model" przeszedł już do historii. Laureatką została Klaudia Zioberczyk. Internauci w tym roku wyjątkowo łagodnie zareagowali na werdykt widzów. Jednogłośnie uznali też, że zwyciężczyni modowego reality show ma świetne warunki na modelkę. Zdobywczyni pierwszego miejsca zdążyła już wyjawić, co zrobi z wygraną.

"Top Model". Klaudia Zioberczyk ujawniła, na co przeznaczy pieniądze z wygranej. "Może znajdzie się jakiś pomysł"

Klaudia Zioberczyk dzięki zwycięstwu w 13. Edycji "Top Model" zdobyła nie tylko kontrakt z prestiżową agencją, ale także 200 tysięcy złotych. W rozmowie z portalem Jastrząb Post modelka zdradziła, na po przeznaczy tę kwotę. Okazuje się, że ma już konkretny plan. Laureatka modowego reality show ma bardzo pragmatyczne podejście. W kwestii inwestycji może też liczyć na rady ukochanego. "Pieniądze to była kwestia, o której aż tak nie myślałam. Wiedziałam, że dostanę te pieniądze, jak wygram, ale nie planowałam, co z nimi zrobię. Na pewno będą one w jakiś sposób pracować, postaram się ich nie rozrzucić. I mój chłopak mi w tym doskonale pomoże. 200 tysięcy, żeby zainwestować w nieruchomości to trochę mało, ale może znajdzie się jakiś pomysł" - wyjawiła Klaudia w rozmowie z serwisem.

Klaudia Zioberczyk ma już plan na przyszłość. Nie zamierza poprzestać na modelingu

Klaudia Zioberczyk gościła ostatnio w "Dzień dobry TVN". W porannym programie modelka opowiedziała między innymi o swoich planach na najbliższą przyszłość. Zwyciężczyni 13. Edycji "Top Model" chce wciąż rozwijać karierę w modelingu, by jak najlepiej wykorzystać swoje pięć minut. Laureatka modowego show zamierza też kontynuować edukację, która, jak zapewnia, jest dla niej bardzo ważna. Zioberczyk studiuje prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. - Ja chcę skończyć studia, jestem na etapie pisania pracy magisterskiej - wyjawiła w rozmowie z Sandrą Hajduk i Maciejem Dowborem. Klaudia Zdradziła też, że bardzo chciałaby wyjechać na kontrakt do Nowego Jorku, gdzie zaczęła się jej przygoda z modelingiem.