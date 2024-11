Jasiek z "Rancza" to już mężczyzna. Nie poznacie go na nowych zdjęciach

Serial "Ranczo" był emitowany na antenie Telewizji Polskiej w latach 2006-2009 oraz 2011-2016. Akcja miała miejsce w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje. Jednymi z kluczowych bohaterów w serialu byli Kazimiera (Katarzyna Żak) i Maciej (Sylwester Maciejewski) Solejukowie, którzy doczekali się sporej gromadki dzieci. W rolę ich najmłodszego syna Jaśka wcielił się Daniel Zawiska. To właśnie on lepił z mamą pierogi i pojawiał się epizodycznie na ekranie. Przez lata bardzo się zmienił.

Zobacz wideo Beata Kowalska zaskoczyła informacją o "Ranczu". Chodzi o reżysera

"Ranczo". Tak wygląda serialowy Jasiek. Dlaczego nie kontynuował kariery?

Chociaż rola w "Ranczu" była dla Daniela Zawiski przepustką do wielkiej kariery, to aktor postanowił zniknąć ze świata show-biznesu. Jak podają media, serialowy Jasiek skupił się na edukacji i studiował logistykę na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dziś ma 26 lat i od czasu do czasu jest aktywny w mediach społecznościowych. Na nowych fotografiach widać, jak bardzo się zmienił. Jedna rzecz w jego wyglądzie pozostała jednak taka sama - bardzo jasne włosy. Wiadomo też, że jest szczęśliwie zakochany. Jeśli chcecie zobaczyć najnowsze fotografie Daniela Zawiski, to zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć.

"Ranczo". Fani serialu czekają na nowe odcinki. Czy to możliwe?

Mimo upływu lat fani wciąż pamiętają o serialu "Ranczo" i mają nadzieję na to, że produkcja wróci z nowymi odcinkami. Patricia Kazadi, która wcieliła się w rolę pielęgniarki Jagny, ostudziła ich entuzjazm. Aktorka ma pewne wątpliwości, czy powrót serialu byłby udany. - Jest strach przed tym, że jednak ten serial w pewnym sensie stał się ikoniczny i żeby tego nie zepsuć. Wiem, że były pomysły wskrzeszenia "Rancza", jednak nie wiem, na czym to się zatrzymało - przyznała aktorka w rozmowie z Plotkiem. Kazadi dodała również, że nie wie, jak produkcja mogłaby wyglądać bez kluczowych postaci. W ostatnich latach pożegnaliśmy m.in. Pawła Królikowskiego oraz Franciszka Pieczkę. ZOBACZ TEŻ: Pamiętacie Francescę z "Rancza"? Zmieniła się nie do poznania. Jej ukochanym jest znany aktor