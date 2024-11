19 listopada wyemitowano finałowy odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tylko Damian i Agnieszka zdecydowali, że będą kontynuować małżeństwo. - Zostaję w związku małżeńskim. (...) Mam nadzieję, że za rok to już będziemy w trakcie myślenia o naszym ślubie kościelnym oraz myśleniu takim poważnym. Co sobie powiemy? Mam nadzieję, że za rok powiemy sobie to, co teraz powiedzieliśmy lub coś więcej, że za rok to zauroczenie wciąż będzie - komentował Damian. Proza życia zweryfikowała małżeństwo uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Damian nie są razem. Jaki był powód rozstania?

Jak się okazuje, małżeństwo Agnieszki i Damiana nie przetrwało próby czasu. Uczestniczka wyjawiła, że po zakończeniu programu wszystko się zmieniło. Zachowanie Damiana ją zaskoczyło. - Jeżeli chodzi o to, co się działo po zakończeniu nagrań, to Damian zachowywał się zupełnie inaczej. Był innym człowiekiem. Miałam wrażenie, że postawił między nami ścianę, mniej rozmawiał. Wszystko poszło w zupełnie innym kierunku, niż było pokazane w programie. (...) Nasza relacja się nie rozwijała – opowiadała Agnieszka w wywiadzie dla stacji TVN. Uczestniczka eksperymentu wyjawiła, że ich małżeństwo trwało łącznie trzy miesiące.

Damian także postanowił przedstawić swoją wersję wydarzeń w wywiadzie dla stacji TVN. Jego zdaniem powodem rozstania z Agnieszką była różnica charakterów. - Nie dogadaliśmy się w pewnych kwestiach, m.in. chodziło o mieszkanie. Również to zadecydowało o tym, że nie pozostaliśmy dalej w tej relacji - powiedział. Zaznaczył, że program był tylko urywkiem z ich życia codziennego. - Widzicie tylko część tego, co jest nagrywane i wy też nie widzicie rzeczy, które dzieją się poza kamerami, ale mi się też wydawało, że klika, ale jednak nie kliknęło - skwitował.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka opowiedziała o dniu rozstania. Tak się pożegnała

Podczas rozmowy ze stacją TVN Agnieszka uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała o dniu rozstania. Padły bardzo mocne słowa. - Zostawiłam mu list, klucze zostawiłam u jego przyjaciela, dlatego że po tym, co usłyszałam, nie chcę mieć z nim nic zupełnie do czynienia, po prostu - powiedziała. Czy Damian zabiegał o kontakt z Agnieszką? - Nie, z jego strony nie było próby kontaktu, ale ja zrobiłam jedną próbę kontaktu, dlatego że wstawił nasze wspólne zdjęcie. Dodał taki opis, że to jest kosmos, bo to było zdjęcie mojego autorstwa, które wstawił na Instagramie: "dzwonię do ciebie, żeby powiedzieć ci, że cię kocham". Napisałam do niego bardzo grzecznie, że nie życzę sobie udostępniania po pierwsze moich zdjęć, a po drugie zdjęć, na których jest mój pełen wizerunek - powiedziała.

Agnieszka dodała, że Damian zablokował ją w mediach społecznościowych po próbie kontaktu. Wygląda na to, że uczestniczka źle wspomina eksperyment i małżeństwo. Po emisji odcinka wrzuciła do sieci wideo, na którym zdjęła i rzuciła obrączką. "Nic dodać, nic ująć" - czytamy w opisie. Kadr znajdziecie w naszej galerii zdjęć. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata zataiła pewną informację. Nie chciała, aby wpłynęła na eksperyment

