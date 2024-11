Serial "Ranczo" to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji. Widzowie od lat domagają się reaktywacji serialu, ale nic nie wskazuje na to, aby miała nastąpić jego kontynuacja. Ostatnio część ekipy "Rancza" odwiedziła słynny dworek Lucy (Ilona Ostrowska), który znajduje się w miejscowości Sokule oddalonej 130 kilometrów od Jeruzala, gdzie kręcono przeważającą większość scen. Artur Barciś, Cezary Żak i Katarzyna Żak mieli wyjątkowy powód wizyty. Co słychać u pozostałych bohaterów serialu? Pamiętacie rolę babki zielarki? Grażyna Zielińska niedawno pokazała zdjęcie ze swoim dorosłym już synem. Jest niezwykle podobny do swojej mamy.

"Ranczo". Grażyna Zielińska pochwaliła się synem. "Kilka miesięcy temu się zaręczył"

Grażyna Zielińska największą popularność zyskała dzięki roli w serialu "Ranczo", ale na koncie ma udział w licznych rodzimych produkcjach takich jak m.in. "Świat według Kiepskich", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe" czy "Pierwsza miłość". Aktorka jest absolwentką wrocławskiej filii PWST w Krakowie i jest w szczęśliwym związku z Markiem Zielińskim. Niedawno uwielbiana przez widzów babka z "Rancza" podzieliła się radosną nowiną i poinformowała, że jej syn Kacper się zaręczył. Aktorka podkreśliła, że jest zachwycona swoją synową i jest bardzo szczęśliwa, że jej syn wybrał właśnie tę kobietę. - Nasz syn Kacper kilka miesięcy temu się zaręczył i zapowiedział swój ślub. Zaskoczyło mnie to, ale i ucieszyło, ponieważ jego narzeczona bardzo mi się podoba - przekazała w rozmowie z "Życiem na gorąco".

Jeśli zostanie moją synową, to już niczego do szczęścia nie będzie mi brakowało

- dodała. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie często dodaje zdjęcia. Na jednym z ujęć pokazała się podczas spotkania z synem. "Udane zakupy z synem" - dodała w opisie Zielińska.

Syn Grażyny Zielińskiej to kopia aktorki? Fani serialu "Ranczo" nie mają złudzeń

W sekcji komentarzy pod zdjęciem udostępnionym przez aktorkę odezwali się wierni fani, którzy uwielbiali postać wykreowaną przez Grażynę Zielińską w serialu "Ranczo". Zauważono także niezwykłe podobieństwo matki i syna. "Uśmiech ma po mamie. Super fotka", "Syn bardzo podobny", "Przystojniak, pani Grażynko. Pozdrawiam was", "Gratuluję przystojnego syna!" - czytamy w komentarzach.