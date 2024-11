We wrześniu na antenę wrócił program "Rolnik szuka żony". Jedną z bohaterek najnowszej edycji jest Wiktoria. Rolniczka dostała aż 266 listów, ale to Adam zawrócił jej w głowie. W odcinku wyemitowanym 17 listopada widzowie byli świadkami ważnych deklaracji uczestników. - Będę do tego dążyć, żeby kiedyś na tym palcu znalazł się pierścionek - mówił kandydat rolniczki. - Liczę na to właśnie, że tak to się potoczy - odparła. Czy ta sielanka wkrótce się skończy?

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska szczerze o uczestnikach programu "Rolnik szuka żony". Mogą liczyć na wsparcie

"Rolnik szuka żony". Wiktoria nabrała wątpliwości? "Widać nerwowe chodzenie i jakieś rozkminy"

Pod koniec ostatniego odcinka pojawiła się zapowiedź kolejnego epizodu. Na zamieszczonym klipie widzowie zobaczyli Wiktorię, która wybrała się na spacer i wyglądała na zdenerwowaną. U jej boku nie było Adama. Internauci jednoznacznie odebrali zachowanie rolniczki. Stwierdzili, że być może w jej relacji z Kamilem pojawił się kryzys. "Wydaje mi się, że u Wiktorii coś będzie nie tak", "Coś się chyba zadzieje, widać było na "zajawce" na następny odcinek", "W zapowiedzi widać nerwowe chodzenie i jakieś rozkminy, coś tutaj nie gra", "Na zwiastunie była sama", "Wykończycie mnie. Jak mam czekać w takich emocjach do następnego odcinka?" - czytamy w mediach społecznościowych produkcji. Myślicie, że relacja Wiktorii i Adama przetrwa? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria miała pójść na imprezę z Szymonem. "Niech wszyscy poczekają na..."

Niedawno pisaliśmy o tym, że w sieci pojawiły się zaskakujące informacje na temat relacji Adama i Wiktorii. Według jednego internauty rolniczka podobno była widziana na imprezie z Szymonem, którego wcześniej odesłała do domu. "Niech wszyscy poczekają na odcinek z wigilijny, czy są razem, bo te nagrania to czerwiec może lipiec, we wrześniu na targach rolniczych była z kim innym, później na 18. u kogoś była z Szymonem, on blisko mnie mieszka, więc trudno tu się połapać" - czytaliśmy. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Marta Manowska nie pojawiła się na planie, a teraz to. Produkcja może mieć kłopoty