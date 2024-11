Ewel0na zyskała popularność dzięki udziałowi w wywołującym kontrowersje formacie MTV "Warsaw Shore". Od czasu debiutu w telewizji zmieniła się nie do poznania. Celebrytka sporo schudła, ale także, czego sama nie ukrywa, zainwestowała w liczne zabiegi medycyny estetycznej. Na tym polu ma bardzo bogate doświadczenie, bo przeżyła także trudne chwile. Przez pooperacyjne komplikacje otarła się nawet o śmierć. To jednak nie powstrzymało jej przed kolejnymi ingerencjami w ciało. Ewel0na właśnie udostępniła na swoim Instagramie zdjęcia sprzed 10 lat. Taką widzowie poznali ją w programie MTV- i właśnie taką ją pokochali. Zobaczcie, jak Ewel0na wyglądała jeszcze przed licznymi zabiegami.

Ewel0na pokazała zdjęcia sprzed 10 lat. Tak wyglądała debiutując z MTV

Ewl0na jest aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikuje treści. Tym razem celebrytka postanowiła wziąć udział w popularnym trendzie i pokazała swoje aktualne zdjęcia w zestawieniu z ujęciami sprzed 10 lat. Ewel0na pokazała zarówno zdjęcia samej twarzy, jak i całej sylwetki. Jak bardzo się zmieniła? Przyglądając się fotografiom nawet trudno ją rozpoznać. Celebrytka jest dużo szczuplejsza i ma zupełnie inny kolor włosów. Kiedyś farbowała je na ciemno. Nie da się ukryć, że także bardzo polubiła się z medycyną estetyczną. Zdjęcia Ewel0ny znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Format "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" wrócił z 21. sezonem. Ewel0na w nowej roli

Ewel0na po dłuższej przerwie zdecydowała się ponownie wziąć udział w "Warsaw Shore". Tym razem w zupełnie innej roli. Celebrytka dołączyła do 21. sezonu programu, który jest dostępny do obejrzenia m.in. na platformie streamingowej Player.pl. Ewel0na pojawiła się w formacie w roli Boss'ki, czyli szefowej uczestników. Zastąpiła na tym stanowisku Jakuba Henke. Tym razem uczestnicy show zawitali do Szczecina. Zdjęcia realizowano także w Mielnie, jednym z najpopularniejszych kurortów nad Morzem Bałtyckim. Oprócz Ewel0ny w programie wzięli udział także inni dobrze znani widzom uczestnicy, tacy jak m.in. Spiker. Nie zabrakło także nowych twarzy. Lubicie Warsaw Shore? A co słychać u pozostałych uczestników lubianego przez widzów formatu? Kilka miesięcy temu Mała Ania poinformowała, że jej rodzina się powiększy, a przed wakacjami córka Elizy i Pawła Trybałów poszła do komunii. Więcej przeczytasz tutaj: Córka Trybałów poszła do komunii. Strój Elizki zniesmaczył internautki. "To nie wesele czy impreza"