Już w następnym odcinku dziesiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pary zdecydują, czy chcą kontynuować małżeństwa. Do tej pory Agnieszka i Damian wydawali się być pewniakami tej edycji. W zapowiedzi finałowego odcinka mogliśmy jednak zobaczyć, że uczestnik podjął zaskakującą decyzję, która zasmuciła jego programową żonę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka zmartwiona decyzją Damiana. "Obawiam się tego"

W zwiastunie finałowego odcinka dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazano sytuację, która mogła zaniepokoić widzów mających nadzieję, że Agnieszka i Damian pozostaną w małżeństwie. Uczestnik postanowił przełożyć rozmowę kwalifikacyjną w firmie, która działa w okolicach zamieszkania jego programowej żony. Swoją decyzję tłumaczył chorobą. - Niestety, rano stwierdziłem, że lepiej będzie, jak nie pojadę, no bo głos nie pozwalał, trochę też gorączkę miałem. Stwierdziłem, że zdrowie jest najważniejsze - powiedział. Agnieszka zaczęła mieć jednak pewne wątpliwości. - Obawiam się na pewno tego, że Damian jednak dojdzie do wniosku, że nie chce zmieniać swojego życia. Zwłaszcza, że on jest osobą taką, bardzo przywiązaną, stałą - stwierdziła. - Nie wiem, czy będzie na tyle silny, będzie miał na tyle w sobie determinacji, żeby rzucić wszystko i przyjechać tutaj. Jest bardzo dużo pytań i bardzo mało odpowiedzi - dodała zaniepokojona.

"Ślub od pierwszego wejrzenie". Fani niepokoją się o przyszłość małżeństwa Agnieszki i Damiana

W mediach społecznościowych programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" pojawiło się wiele komentarzy od zaniepokojonych fanów. Internauci obawiają się, że kwestie dotyczące zmiany pracy mogą pogrzebać tę relację. "Ciekawe czy są razem, bo ten zwiastun kolejnego odcinka trochę niepokojący", "A ja mam wrażenie, że Damian to niechętnie szuka tej pracy. Szczególnie w ostatnim odcinku tak to wyglądało, jakby ta przeprowadzka to tak na siłę była", "Za szybko chce zmieniać pracę... już tacy byli w tym programie, co wszystko rzucili, a potem żałowali" - pisali widzowie.