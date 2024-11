Rafał Maserak od dwóch edycji zasiada za jurorskim stołem w "Tańcu z gwiazdami". Tuż po zakończeniu 15. edycji, którą wygrali Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, tancerz zdradził, kogo widziałby w kolejnej odsłonie show. Bo że ta nastąpi, to wiadomo, bo na koniec odcinka ogłosił ją Krzysztof Ibisz. Pierwszą ogłoszoną uczestniczką jest Blanka Stajkow, a kto jeszcze powinien się znaleźć obok niej? Ponieważ show znajdzie się w wiosennej ramówce, a stacji zależy na wielkich nazwiskach, już zaczęła się rekrutacja.

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Maserak o kolejnych uczestnikach "TzG"

Rafał Maserak chce Solejukową z "Rancza" w "Tańcu z gwiazdami"

Swoimi typami do kolejnej edycji Rafał Maserak podzielił się z reporterką Plotka, Weroniką Zając. Co ciekawe, juror wybrał same bardzo znane osoby. Nie tylko byłego reprezentantka Polski w piłce nożnej, ale i uwielbianą aktorkę z serialu "Ranczo" i "Miodowe lata". - Bardzo dużo gwiazd bym jeszcze widział. Dzisiaj widziałem np. na widowni piłkarza Kamila Glika. Chciałbym go zobaczyć w kolejnej edycji. Byłoby super. Kolejna osoba? Tydzień temu widziałem Katarzynę Żak, aktorkę, którą też mógłbym zobaczyć w kolejnej edycji. Mógłbym tak wymieniać, wymieniać, ale zaraz muszę iść na afterparty, więc muszę kończyć -wybrnął sprytnie.

Rafał Maserak komentuje zwycięstwo Vanessy Aleksander w "Tańcu z gwiazdami"

Przypomnijmy, że tuż za Vanessą Aleksander uplasowała się Julia Żugaj, a trzecie miejsce w programie przypadło Maciejowi Zakościelnemu. Rafał Maserak cieszy się z takiego rozwoju wypadków. Gwiazda "Wojennych dziewczyn" dostawała najczęściej "dziesiątki" od jurorów. W samym finale - w przeciwieństwie do przeciwników - aż trzy razy. Aktorka zaprezentowała paso doble, quickstepa i freestyle. - Jak wy to robicie, że potraficie nas doprowadzić do takiego momentu, że przenosimy się do innego świata. Mam wrażenie, że jestem nie w studiu przy Łubinowej, tylko na Księżycu - chwaliła jurorka Ewa Kasprzyk, a w rozmowie z Plotkiem wynik finału podsumował sam Maserak. - Jestem przede wszystkim wzruszony i roztargniony emocjonalnie. Jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ taniec wygrał, prawda się też obroniła, więc wszystko było na miejscu - powiedział. Całą naszą rozmowę z tancerzem zobaczysz w materiale wideo na górze strony.