We wrześniu wystartowała nowa edycja programu "Rolnik szuka żony". W tej odsłonie widzowie poznali Agatę, Rafała, Wiktorię, Sebastiana oraz Marcina. Na obecnym etapie każdy z uczestników powoli decyduje, z kim chciałby zbudować przyszłość. W niektórych relacjach wszystko układa się wyjątkowo dobrze. W najnowszym odcinku Wiktoria i Adam rozmawiali o zaręczynach. - Będę do tego dążyć, żeby kiedyś na tym palcu znalazł się pierścionek - mówił kandydat rolniczki. - Liczę na to właśnie, że tak to się potoczy - odparła. Nie wszyscy mogli jednak liczyć na tak poważne deklaracje.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska szczerze o partnerze i ... zarobkach

"Rolnik szuka żony". Irek podał wymówkę i wyjechał od Agaty. To koniec ich relacji?

W najnowszym odcinku programu widzowie przyglądali się także losom Agaty i Irka. Spędzali czas w otoczeniu domu rolniczki. Chociaż kandydat od początku wykazywał zainteresowanie Agatą, to jego zachowanie wzbudziło pewne wątpliwości. Nagle opuścił gospodarstwo rolniczki. Wytłumaczył przed kamerami, że ma bardzo ważne obowiązki zawodowe. Na tym jednak nie koniec. Później Irek wyznał, że nie jest gotowy na wielkie rewolucje w swoim życiu. - Na ten moment Agata nie jest jeszcze tą osobą, dla której bardzo chciałbym zmienić życie - powiedział. Te słowa zdecydowanie nie wróżą nic dobrego. A co wy sądzicie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

galOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Internauci zaskoczeni zachowaniem Irka. Przekreślają jego relację z Agatą

Po emisji najnowszego odcinka programu "Rolnik szuka żony" w sieci zawrzało. Zachowanie Irka nie spodobało się internautom, którzy zgodnie stwierdzili, że kandydat raczej nie jest zainteresowany Agatą. "Nie wróci. Ma dosyć", "Ale był szczęśliwy, jak odjeżdżał", "Ewidentnie nic z tego nie będzie", "Słabe zachowanie i szkoda Agaty", "Irek zwiał. Już nie wróci", "Widać, że nie jest zainteresowany", "To było do przewidzenia. Chyba nie miał uczuć do Agaty", "Wygląda na to, że uciekł na zawsze" - czytamy w komentarzach pod postami produkcji. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Sebastian nie złożył Kasi rewizyty? Fani wydali wyrok. Niedobrze