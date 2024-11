Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zostali zwycięzcami 15. Edycji "Tańca z gwiazdami". Dla wielu był to niespodziewany werdykt. Od jakiegoś czasu mówiła się bowiem o tym, że faworytką jest Julia Żugaj. Okazało się jednak, że to para numer osiem zachwyciła widzów i jurorów. Dla Michała Bartkiewicza to nie jest pierwszy triumf w tanecznym show. Wcześniej sięgnął po Kryształową Kulę razem z Edytą Zając. Co wiemy natomiast o życiu prywatnym tancerza?

REKLAMA

Zobacz wideo Kubicka tłumaczy się po "Tańcu z gwiazdami". "Co ja wam zrobiłam?"

Michał Bartkiewicz. Kim jest?

Michał Bartkiewicz ma obecnie 28 lat. Tańczyć zaczął już jako dziecko. Na treningi zapisała go mama, która pracowała w domu kultury w Olsztynie. Szybko okazało się, że chłopak ma prawdziwy talent. Przez wiele lat prężnie rozwijał karierę turniejową. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, między innymi mistrzostwo Polski. Tancerz wystąpił na wielu międzynarodowych turniejach. Przyznaje, że najlepiej czuje się w stylach latynoamerykańskich. Na tym też postanowił się skupić. Jakiś czas temu porzucił bowiem karierę turniejową i został performerem w grupie tanecznej Burn the Floor. Zespół słynie z pokazów tanecznych na żywo. Występował między innymi na Broadwayu i West Endzie, ale także na luksusowych wycieczkowcach.

Michał Bartkiewicz. Czy ma żonę?

O życiu prywatnym Michała Bartkiewicza niewiele wiadomo. Przez lata jego taneczną partnerką była Wiktoria Omyła, która jest doskonale znana widzom "Tańca z gwiazdami". Performer również ma za sobą kilka edycji polsatowskiego show. Wystąpił w 11., 12., 13. i 15. odsłonie. Jego partnerkami były Edyta Zając, Oliwia Bieniuk, Karolina Pisarek i Vanessa. Dwukrotnie udało mu się nawet sięgnąć po Kryształową Kulę.

Co Michał Bartkiewicz planuje po zakończeniu kariery?

W podcaście opublikowanym na kanale DTV podcast Bartkiewicz zdradził, że nie planuje długo być profesjonalnym tancerzem. Zamierza zakończyć karierę, zanim skończy 35 lat. Nie jest jednak do końca pewien, czym zajmie się na tanecznej emeryturze. - Planu jako takiego nie mam. W tym momencie czerpię z tego, gdzie jestem teraz (...) Co będzie dalej? Zobaczymy, co życie mi przyniesie, co ja sobie wymanifestuję, nie wiem jeszcze, co to jest, może jakiś własny biznes, może jakaś inna scena taneczna - wyznał.