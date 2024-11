Kto wygrał "Taniec z gwiazdami"? [RELACJA NA ŻYWO]

Nadeszła wielka chwila, czyli finał "Tańca z gwiazdami". Do ostatniego etapu formatu stacji Polsat dotarli: Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. - Tańczymy taniec wybrany przez nas i drugi taniec wybrany przez jurorów, który poszedł nam najgorzej - zapowiedziała Julia Żugaj. Jak poszło finalistom?

REKLAMA

Zobacz wideo Urbańska wspomina "Taniec z gwiazdami". Ma faworyta?

"Taniec z gwiazdami". Występ niespodzianka. Roksana Węgiel i Maryla Rodowicz dały czadu

Najpierw uczestnicy zaprezentowali wybrany przez siebie taniec. Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Widzowie ponownie zobaczyli ich w gorącym tangu. Popisy aktora i tancerki zachwyciły jurorów. - Jeżeli my zaczynamy finał marzeń z takiego szczytu, to ja nie wiem, co potem będzie - komentowała Iwona Pavlović. - To jest fenomenalne - dodał Rafał Maserak. Zakościelny i Janicka zdobyli 40 punktów. Poprzeczkę wysoko zawiesili także Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Aktorka zachwyciła w paso doble. Tomasz Wygoda stwierdził, że aktorka zaczęła swój występ, jakby krzyczała. - Nie widziałam czegoś aż tak porywającego - komentowała Ewa Kasprzyk. Uczestnicy również zdobyli 40 punktów.

A jak poradziła sobie trzecia finałowa para, czyli Julia Żugaj i Wojciech Kucina? - Dzisiaj może zabrakło mi tych bioder - powiedziała Iwona Pavlović. Uwagę zwróciła także piosenka, do której wystąpili, czyli "Tańcz głupia". - To było prowokujące - usłyszała influencerka od Tomasza Wygody. Żugaj i Kucina zdobyli 39 punktów i uplasowali się na ostatnim miejscu w tabeli. Po trzech występach na widzów czekała niespodzianka. Na parkiecie pojawiły się Maryla Rodowicz i Roksana Węgiel, które zaśpiewały utwór "Damą być". Młoda wokalistka zaszalała ze stylówką i postawiła na koronkowe rajstopy. Zdjęcie znajdziecie w galerii.

galOtwórz galerię

"Taniec z gwiazdami". Jurorzy zadecydowali za uczestników. "Obudzicie się szczęśliwsi"

W drugiej rundzie uczestnicy powtórzyli wybrane przez jurorów tańce, które ich zdaniem wymagały poprawy. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zaprezentowali quickstep. - Zrobiliście diametralny progres. (...) Jutro obudzicie się szczęśliwsi - mówił Rafał Maserak, sugerując, że być może Kryształowa Kula trafi właśnie do nich. Nikogo więc nie zdziwiło, gdy uczestnicy zdobyli 40 punktów. Nieco niższe noty otrzymali Julia Żugaj i Wojciech Kucina, którzy zatańczyli walca wiedeńskiego. Jurorzy ocenili ich występ na 37 punktów. Drugą rundę zakończył jive w wykonaniu Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej. - Ty robisz bardzo dużo od siebie - powiedział Tomasz Wygoda. Aktor i tancerka otrzymali 38 punktów. Po podsumowaniu drugiej rundy na szczycie tabeli znaleźli się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. I tym razem na widzów czekała niespodzianka. Wszyscy uczestnicy, którzy występowali w tej edycji, wkroczyli na parkiet. Zatańczyli do utworu zaśpiewanego przez Edytę Górniak.

Artykuł jest aktualizowany.