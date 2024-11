Finał "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. W ostatnim odcinku zmierzą się Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Tuż przed finałem z programu odpadła Majka Jeżowska, której na parkiecie towarzyszył Michał Danilczuk. Jak się okazuje, wokalistka bardzo zżyła się ze swoim tanecznym partnerem. Zdobyła się na zaskakujące wyznanie o ich relacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Jeżowska szczerze o byłym partnerze. Tak dowiedziała się o jego śmierci

"Taniec z gwiazdami". Majka Jeżowska wychwalała Michała Danilczuka w wywiadzie. Ależ słowa

Majka Jeżowska wystąpiła ostatnio w programie "W moim stylu" Magdy Mołek. Podczas rozmowy nie zabrakło tematu "Tańca z gwiazdami" oraz Michała Danilczuka. Prowadząca zaskoczyła Majkę Jeżowską pytaniem. - Można się zakochać w swoim partnerze tanecznym? - padło z ust Magdy Mołek. Wokalistka postawiła sprawę jasno i wyjaśniła, że w jej przypadku nic takiego nie miało miejsca. Nawiązała także do plotek o życiu uczuciowym Michała Danilczuka. - Ja tego nie doświadczyłam. Ja się w nim zakochałam jako w człowieku, wiesz, on jest ode mnie dwa razy młodszy i zresztą ponoć jest zakochany - odparła Majka Jeżowska podczas rozmowy z Magdą Mołek. Tym samym piosenkarka nawiązała do lotek o relacji Danilczuka z Maffashion.

galeriaOtwórz galerię

"Taniec z gwiazdami". Majka Jeżowska opowiedziała o wzruszającej wiadomości. "Ja dotykam jego twarzy"

W dalszej części rozmowy Majka Jeżowska wspomniała o wiadomości, jaką otrzymała. Jej treść bardzo poruszyła wokalistkę. - Wiesz, co mnie wzruszyło? Kiedy napisała do mnie całkiem niedawno pani, która jest troszkę starsza ode mnie, która jest nauczycielką, żoną, matką i babcią. Zawsze się boję, że takie panie mają najwięcej zarzutów do mojej osoby, bo ja nie jestem taka jak one. (...) Przeczytałam ten list i ona napisała coś pięknego. Powiedziała, że jak patrzy na mnie... Kurczę, wzruszę się. Że ja tańczę z Michałem jak na swoim pierwszym balu, że to jest takie niewinne, jak ja dotykam jego twarzy - powiedziała Majka Jeżowska. ZOBACZ TEŻ: Edyta Górniak na finale "Tańca z gwiazdami". "Może wyjść kwas przez niespodziankę produkcji" [PLOTEK EXCLUSIVE]