Doda jest na scenie od ponad 25 lat i nie da się ukryć, że trudno przejść obok niej obojętnie. Przez ten czas zdobyła wszystkie najważniejsze nagrody muzyczne w naszym kraju, wzięła udział w wielu ważnych akcjach społecznych (jak chociażby nawoływanie do oddawania szpiku) i szturmem podbiła serca tłumów. Mimo upływu czasu jej popularność nie słabnie, o czym świadczy sukces ostatniej płyty "Aquaria" i promującej ją trasy koncertowej. Krążek błyskawicznie zajął drugie miejsce na liście OLiS i uzyskał status potrójnie platynowej płyty. Mówiąc o Rabczewskiej, trzeba wspomnieć o jej bardzo burzliwym życiu prywatnym, w którym nie brakuje nudy. Wszystko to jest gotowym materiałem na film, ale dotychczas nikt na taki się nie zdecydował. Tymczasem Plotek dowiedział się, że wkrótce gwiazda doczeka się w końcu takiego dzieła.

Film dokumentalny o Dodzie dla Amazon Prime Video. Znamy pierwsze szczegóły

Według informacji Plotka Doda już za kilka dni wejdzie na plan filmu dokumentalnego o sobie dla Amazon Prime Video. Będzie to inspirująca historia o tym, jak nastoletnia dziewczyna z Ciechanowa bez żadnych koneksji wyjechała do Warszawy i rozpoczęła karierę w Teatrze Buffo, stając się szybko jedną z najpopularniejszych i najbarwniejszych wokalistek w naszym kraju. Nie zabraknie nieopowiedzianych wcześniej ciekawostek z życia zawodowego i prywatnego gwiazdy.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2023 roku na platformie Amazon Prime Video zadebiutował film o Robercie Lewandowskim, a w lutym br. do oferty dodano oryginalną produkcję o Jakubie Błaszczykowskim. Produkcja o Dodzie będzie utrzymana w podobnej konwencji. - Te dokumenty o sportowcach cieszą się rekordową popularnością. Osoby z Amazona postanowiły poszerzyć spektrum swoich produkcji dokumentalnych o osoby z show-biznesu. Na pierwszy ogień zapragnęli znanej piosenkarki, która ma bogaty dorobek zawodowy i bardzo ciekawe życie nie tylko z sukcesami, ale i porażkami. Myśleli o kilku nazwiskach, ale w końcu padło na Dodę. Niektóre panie gryzą się w język, mają tematy tabu, a ona nie boi się kontrowersyjnych i ciężkich tematów, które trudno byłoby pominąć w takim dziele - mówi nam osoba z produkcji filmu o Dodzie.

Na tym nie koniec. - Doda zdaje sobie sprawę, że to nie może być mdłe i dołoży wszelkich starań, by zdradzić wiele smaczków z jej życia. Rozprawi się z wieloma mitami i otworzy się jak nigdy, więc zapowiada się bomba. Osoby z Amazona nie mają wątpliwości, że przy swojej charyzmie i życiorysie zrobi świetne show, bo kamera ją kocha, co udowodniła niezliczoną ilość razy - mówi nasz informator.

Programy Dody dla Polsatu

Przypomnijmy, że Doda uchyliła już rąbka tajemnicy o swoim życiu w dwóch programach Polsatu. Pierwszy z nich - "Doda. 12 kroków do miłości" emitowany był w 2022 roku. Produkcja jest zapisem eksperymentu, w którym piosenkarka, spotykając się z wybranymi przez specjalistów 12 kandydatami, miała okazję pod okiem psychologa przyjrzeć się z dystansu swoim relacjom z mężczyznami. Wówczas mogła rozpocząć drogę, jaka przez samopoznanie prowadzi do udanego związku. Rok później stacja nadała program "Doda. Dream Show". Tym razem zobaczyliśmy, jej przygotowania do wielkiej trasy koncertowej.