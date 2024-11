"Azja Express". Za nami wielki finał. To oni wygrali program!

Najnowsza edycja programu "Azja Express" była dla uczestników bardzo trudną przeprawą przez Filipiny i Tajwan. Do finałowego odcinka dotarli najlepsi - Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan, Agnieszka i Piotr Głowaccy, Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielska oraz Mandaryna i Fabienne Wiśniewska.

"Azja Express". Agnieszka Głowacka była wściekła. "Myślałam, że ich zabiję"

Produkcja zadbała o to, aby uczestnicy nie mieli zbyt łatwo w finałowym odcinku. Najpierw musieli trafić strzałą do wąskiego naczynia, a następnie ułożyć skomplikowaną układankę. Największe emocje pojawiły się jednak podczas wyścigu do parku Youngchungang. Kiedy Agnieszka i Piotr Głowaccy poprosili kierowcę o zatrzymanie pojazdu, ten się nie zgodził. - Tutaj nie, muszę jechać zgodnie z przepisami - usłyszeli. Dopiero po jakimś czasie mogli wysiąść z auta. Agnieszka Głowacka nie kryła olbrzymiej irytacji. -Nie wierzę! Nie chcieli nas wypuścić z auta. Myślałam, że ich zabiję! Jak to musimy przestrzegać przepisów ruchu drogowego? No przecież mogli się zatrzymać! Ludzie nie! Ci ludzie tutaj zwariowali - wykrzykiwała wyraźnie zdenerwowana.

"Azja Express". Oto zwycięzcy programu. Internauci komentują. "Miłe zakończenie"

W dalszej części odcinka uczestnicy dotarli do pokoi hotelowych, gdzie czekały na nich koperty z informacją o tym, które pary przechodzą do ścisłego finału. Byli to Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan oraz Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielska. Uczestnicy musieli znaleźć prowadzącą Darię Ładochę i uderzyć w gong. Kto pierwszy dotarł do mety? Tym razem to panowie poradzili sobie najlepiej. Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan zostali zwycięzcami "Azji Express". Po emisji odcinka w sieci pojawiło się dużo komentarzy od internautów. Mieli mieszane uczucia po werdykcie. "Super, że wygrali", "Miłe zakończenie", "Od samego początku wiedzieliśmy, kto wygra", "Jestem mega rozczarowana" - pisali internauci. A co wy sądzicie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.