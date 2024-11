Anna Starmach przykro o "MasterChefie". Jedno było dla niej nie do zniesienia

Anna Starmach przez wiele edycji była związana z "MasterChefem". Razem z Magdą Gessler i Michelem Moranem tworzyli naprawdę zgrane trio, które pokochali widzowie w całej Polsce. Kucharka pożegnała się z programem na początku tego roku. - Zamierzam skupić się na realizacji mojego wielkiego marzenia, o którym myślę od lat - tj. otwarciu własnego miejsca w moim ukochanym Krakowie - pisała. Od tej pory Starmach udziela się przede wszystkim na swoim profilu na Instagramie. Ostatnio podzieliła się z fanami osobistymi przemyśleniami. Jedno z nich dotyczyło udziału w kulinarnym show.

Anna Starmach wspomina "MasterChefa". Jedno nie dawało jej spokoju

Kucharka podzieliła się ze swoimi obserwatorami relacją z ostatniego dnia. Starmach napisała, że ten był wyjątkowo trudny. - Wszystko nie tak - zaczęła. Później wyznała, że gdy ma słabsze momenty lubi wracać do wspomnień, które poprawiają jej nastrój. Była jurorka wrzuciła na swoje stories kilka zdjęć z pierwszych edycji "MasterChefa". - To chyba druga albo trzecia edycja. (...) Pamiętam, że to była era złych i groźnych jurorów. Potem na szczęście program się zmienił. Wprowadziliśmy sporo łagodności i uśmiechu - kontynuowała. Starmach podkreśliła, że nie żałuje udziału w programie, choć nie była to "łatwa przygoda". - Trudno mi było być w tym programie po prostu sobą. Mam nadzieję, że tu taka jestem" - wyznała. Na koniec dodała, że cieszy się z podjętej decyzji. - Gdy mam wybierać blask fleszy czy blask bijący od kominka w moim domu na wsi, to chyba wiecie, co wybieram. Fragmenty jej przemyśleń znajdziesz w naszej galerii.

Magda Gessler ucieszyła się ze zmiany jury. "Nareszcie"

W pierwszym odcinku nowego sezonu restauratorka zwróciła się do Michela Morana, nawiązując do zmian w składzie jurorskim. - No i co, jak się czujesz w tym towarzystwie? Brakuje ci jednej kobiety - zaczęła. - Ja nareszcie jestem szczęśliwa. Mam dwóch znakomitych kucharzy, każdy robi co innego - wypaliła. Do słów Gessler odniosła się sama Starmach. "Niech moim komentarzem będą życzenia: Abyście zawsze mieli obok siebie życzliwych i serdecznych wam ludzi, na których możecie liczyć niezależnie od okoliczności" - napisała krótko. ZOBACZ TEŻ: Dziwne zachowanie jurorów "MasterChefa" po odejściu Starmach. Pokazano ich prywatną rozmowę