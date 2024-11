Coraz więcej plotek o rzekomym romansie Zakościelnego i Janickiej. "Każdy to widzi"

Tydzień temu poznaliśmy finałowy skład "Tańca z gwiazdami". O Kryształową Kulę zawalczą Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Julia Żugaj i Wojciech Kucina oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Ci ostatni cieszą się wyjątkową sympatią widzów. W sieci pojawiają się plotki, że to właśnie Zakościelny może być czarnym koniem tej edycji. Aktor świetnie dogaduje się z tancerką. Na ekranie widać chemię. A jak jest poza nim? Jeden z jurorów zdradził szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Zakościelny o synach. Jest obecnym ojcem. "Są ze mnie dumni"

"Taniec z gwiazdami". Tomasz Wygoda o Zakościelnym i Janickiej: To widać

Taneczne show Polsatu już nie raz pokazało, że praca na planie może do siebie bardzo zbliżyć. W każdej edycji przynajmniej jedna z par staje się obiektem szczególnego zainteresowania widzów. Tym razem padło na Zakościelnego i Janicką, którzy swoimi zmysłowymi choreografiami rozbudzają emocje wśród fanów programu. Zauważył to Tomasz Wygoda. Juror podzielił się swoimi spostrzeżeniami w rozmowie z Kozaczkiem. - Nie wiem, w jakich Maciej relacjach osobistych jest do tej pory i czy tam może mu to coś zmienić, ale niewątpliwie widać, że czują się bardzo dobrze. Oj widać, widać… To wszystko widać, każdy to widzi, to co będziemy ukrywać - mówił. A wy, jak myślicie? Coś może być na rzeczy?

"Taniec z gwiazdami". Widzowie nie mogą pogodzić się z odpadnięciem Majki Jeżowskiej

Wiele osób myślało, że to właśnie Majka Jeżowska znajdzie się w finale programu. Niestety w wyniku dogrywki piosenkarka przegrała z Vanessą Aleksander. Pod materiałami z programu na profilu stacji pojawiło się mnóstwo komentarzy od rozczarowanych widzów. "To był ogromny zaszczyt oglądać tańce Majki i Michała. Uważam, że Majka jest silną kobietą, która zawsze walczyła i nigdy się nie poddawała. Dziś może odpada, ale nie przegrała! Wygrała zupełnie coś więcej niż Kryształową Kulę", "Pierwszy raz płakałam, że ktoś odpadł. Daliście tyle wzruszeń, emocji, serca. Wielka szkoda", "Progres, ciężka praca, klasa i widać mnóstwo radości w tym tańcu u was" - mogliśmy przeczytać. ZOBACZ TEŻ: Kubicka nie wytrzymała po występie w "Tańcu z gwiazdami". "Co ja wam zrobiłam"?