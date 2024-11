Dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest już na finiszu. Już wkrótce dowiemy się, które z programowych małżeństw zdecydowały się pozostać razem. Do tej pory jedyną parą, która wydawała się mieć jakiekolwiek szanse, byli Agnieszka i Damian. Ostatnio między uczestnikami doszło jednak do kłótni. Zdarzyło się to tuż przed finałowym odcinkiem. Czy ta sprzeczka wpłynie na ich decyzję?

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Łyczakowska pokazała salon

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Damian posprzeczali się przed finałem

Agnieszka i Damian z dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku sprawiali wrażenie dobrze dopasowanych. Małżonkowie świetnie czuli się w swoim towarzystwie i powoli rozwijali relację. Wydawało się więc, że finałowa decyzja jest tylko formalnością. W zapowiedzi końcowego odcinka mogliśmy jednak zobaczyć, że tuż przed decyzją między uczestnikami dojdzie do sprzeczki.

W pewnym momencie uznałam po prostu, że Damian stawia granice między nami i nasza relacja się nie rozwija

- wyznała przed kamerami Agnieszka. - Nie odzywaliśmy się przez chwilę do siebie - zdradził Damian. Czy sprzeczka wpłynie na ostateczny wybór uczestników? Aby się tego dowiedzieć, należy poczekać do odcinka finałowego.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna i Kamil jednak będą razem? "To była bardzo miła rzecz"

Do zwrotu akcji doszło także u Joanny i Kamila. Uczestnicy spotkali się, aby szczerze porozmawiać przed finałem. Najwyraźniej udało im się porozumieć, gdyż przed kamerami Asia sprawiała wrażenie rozpromienionej. - Tu nie ma chemii? No nie wiem! - powątpiewała uśmiechnięta uczestniczka. Kamil zdradził też, że między nim a programową żoną doszło do intymnej sytuacji. "Był jeden bardzo emocjonalny moment, który mnie zaskoczył, ale to już zostawię jako naszą tajemnicę. Nie wiem, czy Asia by sobie tego życzyła, nie pytałem jej o to. To była bardzo miła rzecz, ale nie ujawnię szczegółów" - powiedział. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr zagotował się po rozmowie na temat Agaty. Ależ słowa!