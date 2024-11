Już niedługo finał najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Program już od pierwszego sezonu wywołuje spore kontrowersje ze względu na swoje założenia. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że jedynie małżeństwo Agnieszki i Damiana ma według nich szansę na przetrwanie. Joanna i Kamil już dawno pozbawili widzów złudzeń. Najgorzej sytuacji wygląda w przypadku Piotra i Agaty, gdzie fani show nie widzą najmniejszych szans na powodzenie eksperymentu. Jak się jednak okazuje, Agnieszka po spotkaniu z ekspertką nabrała wiary, że wszystko może się jeszcze udać.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

'Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata widzi światełko w tunelu. "Okaże się, że się polubimy"

W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" między Agatą i Piotrem doszło do awantury. Nie było to zresztą ich pierwsze nieporozumienie w programie. Tym razem uczestnik stracił cierpliwość i kazał się swojej partnerce wyprowadzić. - Mnie wyzwała od najgorszego, całą ekipę produkcyjną stwierdziła, że są kretynami, idiotami, nie będzie z nikim rozmawiać. Powiedziałem jej, żeby jutro się spakowała i pojechała do siebie do domu, odpowiedziała: p***** się - relacjonował Piotr.

Czy to już koniec tego małżeństwa? W zapowiedzi najnowszego odcinka serii pojawia się cień nadziei. Po rozmowie z psycholożką, która zasugerowała Agacie, żeby porozmawiała z Piotrem i wyjaśniła sporne kwestie, uczestniczka stwierdziła, że może byliby jeszcze w stanie uratować związek. - Jeżeli byśmy pogadali i okaże się, że da się rozmawiać, że się polubimy i jedno i drugie będzie starało się poznać, to wtedy mamy pole do popisu - powiedziała Agata.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie są podzieleni, W komentarzach przewija się jedna narracja

Jak na ten pomysł zareagowali widzowie? Zdania są mocno podzielone. Część widzów winę widzi po stronie Agaty, inni krytykują zachowanie Piotra. Jedno jest pewna, żadna ze strony nie widzi szans na powodzenie tego związku. "Nawet gdyby starał się to ona i tak by to olała. Wcale jej nie współczuję", "Na początku byłam po jego stronie, ale teraz widzę ze to ten człowiek ma problem i robi z siebie ofiarę. Dziewczyno, uciekaj od niego", "Można być pedantycznym, ale jak się nie poprawi poduszki o 2 cm, to świat się nie zawali. Ani on do niej nie pasuje, ani ona do niego. Nie widzę z tej mąki chleba" - czytamy.