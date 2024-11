Dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli dobiega końca. Do tej pory można było odnieść wrażenie, że tylko jedna z par ma szanse na przetrwanie. Tworzą ją Agnieszka i Damian. Pozostałe dobrane przez ekspertów małżeństwa do tej pory kompletnie się nie dogadywały. Internauci dostrzegli jednak ostatnio światełko w tunelu, jeśli chodzi o relację Joanny i Kamila. Wszystko przez zapowiedź nowego odcinka.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". U Joanny i Kamila jednak nie wszystko stracone?

Pomimo iż na samym początku Joanna i Kamil sprawiali wrażenie dobrze dopasowanych, relacje między małżonkami szybko się popsuły. Para przez długi czas nie potrafiła się dogadać. W pewnym momencie uczestniczka stwierdziła nawet, że programowy mąż "nie ma na nią pomysłu". Tuż przed finałem nastąpiła jednak pewna zmiana. W zapowiedzi nowego odcina "Ślubu od pierwszego wejrzenia" możemy zobaczyć, że małżonkowie spotkali się ze sobą, aby szczerze porozmawiać. Wszystko wskazuje na to, że udało im się dogadać. Może świadczyć o tym promienny uśmiech, którego Joanna nie potrafiła powstrzymać przed kamerą.

Tu nie ma chemii? No nie wiem!

- mówiła rozpromieniona żona Kamila. Uśmiech na twarzy Joanny zaskoczył internautów. Niektórzy podejrzewali, że świetny humor uczestniczki zwiastuje przełom w jej relacji z programowym mężem. "Czyżby jakieś zmiany? Asia uśmiechnięta", "A mi się wydaje, że Asia jest ok i mam przeczucie, że będą razem" - pisali w komentarzach w mediach społecznościowych matrymonialnego show.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil zaskoczył wyznaniem. "Był jeden moment"

W kolejnym fragmencie nowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazano z kolei wypowiedź Kamila, który zdradził, że między nim a jego programową żoną coś się wydarzyło. Uczestnik nie chciał jednak uchylić rąbka tajemnicy. "Był jeden bardzo emocjonalny moment, który mnie zaskoczył, ale to już zostawię jako naszą tajemnicę. Nie wiem, czy Asia by sobie tego życzyła, nie pytałem jej o to. To była bardzo miła rzecz, ale nie ujawnię szczegółów" - powiedział.