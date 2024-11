W programie "Rolnik szuka żony" nie brakuje niespodzianek. O serce Rafała walczyły Aneta, Dominika i Magda. Ostatecznie, ostatnia z nich odpadła jako pierwsza. W trakcie swojej przygody z randkowym show szokowała różnymi informacjami. Wyszło na jaw, że już kiedyś była żoną i jest po rozwodzie. Po tym, jak kandydatki zostały we dwie, wydawać by się mogło, że to Aneta była faworytką Rafała. Dominika również tak uważała. Decyzja mężczyzny zszokowała obie panie.

"Rolnik szuka żony". Mało kto spodziewał się takiej decyzji. Cóż za zwrot akcji!

Dominika była przekonana, że będzie musiała pożegnać się z Rafałem. Aneta nie ukrywała, że liczyła, że to ona zostanie wybrana. Jak można się domyślić, panie bardzo się zaskoczyły. Rafał ostatecznie postanowił dać szansę Dominice. Ta zalała się łzami szczęścia. - Czemu płaczesz? - pytał. - Jestem gotowy do rozpoczęcia życia "we dwoje" i chciałbym je rozpocząć jak najszybciej - podkreślał Rafał. Nie da się ukryć, że Aneta była bardzo zawiedziona. Twierdziła, że uczestnik robił jej nadzieję. - Jeżeli – według niego – on nie dawał mi tej pewności, no to dawał... - podsumowała zawiedziona.

"Rolnik szuka żony". Fani komentują decyzje Rafała. Co o tym myślą?

W komentarzach od razu zawrzało. Widzowie w mediach społecznościowych również byli zaskoczeni decyzją Rafała. Wiele osób podkreśliło, że rolnik ich zaskoczył. Przeglądając opinie fanów można zauważyć, że zdecydowana większość jest zadowolona z decyzji uczestnika. "Taki cichy, niepozorny a pozamiatał odcinek", "Kto też jest w szoku?", "Dominika super. Facet podszedł do tego z głową i rozsadnikiem. Nie dał wyprowadzić się na manowce", "Powiem szczerze, że zmieniłam o chłopie zdanie, pokazał na koniec po odjeździe Anety całkiem inna, lepszą twarz. Trzymam za nich kciuki!", "Fajnie, że wybrał Dominikę. Jeśli miałoby mu się z kimś udać to właśnie z nią. Bardzo fajna dziewczyna. Nie wiem czemu ludzie go się tak czepiają" - pisali fani. Zgadzacie się z nimi?

