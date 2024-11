Półfinał 15. edycji "Dancing with the Starts. Taniec z gwiazdami" rozpoczął się pełną parą. W programie tanecznym zostały cztery pary: Julia Żugaj z Wojciechem Kuciną, Vanessa Aleksander z Michałem Bartkiewiczem, Majka Jeżowska z Michałem Danilczukiem i Maciej Zakościelny z Sarą Janicką. Każdy z duetów dał z siebie wszystko, aby dotrzeć do tego momentu. Czy ma jednak to, czego potrzeba do finału? Sprawdźcie, kto odpadnie w półfinale 15. edycji "Tańca z gwiazdami".

