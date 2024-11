10 listopada zorganizowano galę MTV EMA, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń w muzycznej branży. Na tegorocznej gali, którą zorganizowano w Manchesterze, miała okazję zadebiutować Tyla. Wokalistka otrzymała nominację aż w pięciu kategoriach. Tyla właśnie pojawiła się na czerwonym dywanie. Jaki strój wybrała na to wyjątkowe wydarzenie? Artystka postawiła na drapieżne akcenty. Zobaczcie, jak kreacje wokalistki ocenił stylista Michał Musiał.

MTV EMA 2024. W takiej sukni Tyla zadebiutowała na gali. "Wyszła na tym doskonale"

Wygląda na to, że Tyla nie bawi się w półśrodki i na galę MTV EMA postawiła na mocny i drapieżny akcent. Wokalistka pojawiła się na czerwonym dywanie w niebieskiej sukience na cienkich ramiączkach w zwierzęcy print. Uwagę zwraca rozcięcie sukni, które odsłania kawałek uda. Artystka całość dopełniła sandałami, których zapięcie sięga aż do kolan i masywną srebrną biżuterią. Uwagę zwraca także jej fryzura. Tyla zdecydowała się na ten wieczór tak zakręcić włosy, aby przypominały dredy. Co o stylizacji wokalistki sądzi stylista i ekspert modowy Michał Musiał? Wygląda na to, że wybór drapieżnej kreacji był tym razem strzałem w dziesiątkę.

Wokalistka postawiła na bardzo odważną stylizację i trzeba przyznać, że wyszła na tym doskonale. Asymetryczna sukienka zwracała uwagę nie tylko z powodu niecodziennego wzoru, ale również za sprawą tkaniny. W zestawieniu z sandałkami na szpilce typu gladiatorki prezentowała się fenomenalnie

Warto zwrócić także uwagę na fryzurę wokalistki. Zdecydowała się na nonszalanckie upięcie z luźno wypuszczonymi pasmami. Widać, że całość została bardzo dobrze przemyślana - ocenił Musiał. A wam, jak podoba się ta kreacja?

MTV EMA 2024. Znamy polskiego laureata! To już nie pierwsze wyróżnienie na koncie tej gwiazdy

W Manchesterze trwa gala MTV EMA. W tym roku rywalizacja była wyjątkowo zacięta, bo wśród nominowanych pojawili się najlepsi polscy artyści. W kategorii Best Polish Act konkurowali ze sobą: Zalewski, Kwiat Jabłoni, Daria Zawiałow, Kacperczyk i PRO8L3M. Znamy już zwycięzcę, który podbił serca polskich fanów. Lauretką tegorocznej statuetki MTV EMAs została Daria Zawiałow. Artystka po raz pierwszy była nominowana do tego wydarzenia w 2019 roku, a dwa lata później zgarnęła nagrodę. Więcej przeczytasz tutaj: MTV EMAs 2024. Znamy polskiego zwycięzcę. Pasmo sukcesów