Manchester celebruje 30-lecie MTV EMAs i czeka na gwiazdę-niespodziankę

Manchester aż tętni życiem i muzyką, a wszystko to tuż przed tegoroczną galą MTV EMAs. Do miasta, które przez organizatorów zostało określone jako jedno z najbardziej umuzykalnionych miast na świecie, zjeżdżają już gwiazdy. Wiadomo, że podczas tegorocznej gali wystąpią m.in. Shawn Mendes i Tyla, ale wielu oczekuje także gwiazdy-niespodzianki. Wiemy, o jakich nazwiskach się tu plotkuje.

MTV EMAs świętuje 30-lecie

MTV EMAs hucznie świętuje swoje 30-lecie. Przez lata to wyróżnienie muzyczne, przyznawane twórcom nie tylko z całej Europy, ale i ze świata, ugruntowało swoją pozycję na rynku. Akredytowani dziennikarze i goście zostali więc zaproszeni na wystawę, która w pigułce przypominała to, co do tej pory wydarzało się na galach MTV EMAs. A działo się sporo. Od występów U2 i Whitney Houston, po Beyonce, Lady Gagę, Justina Biebera oraz Miley Cyrus. Liczba ikonicznych momentów na przestrzeni lat naprawdę robi wrażenie.

Kto będzie gwiazdą-niespodzianką podczas MTV EMAs 2024?

Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a przypomnijmy, że w 2022 roku w Dusseldorfie to Taylor Swift była gwiazdą-niespodzianką, która pojawiła się na gali. W tym roku amerykańska piosenkarka ma najwięcej, bo siedem nominacji do nagrody, ale jej udział w ceremonii w Manchesterze jest raczej wątpliwy. Za kulisami pojawiają się głosy, że na galę może przybyć Sabrina Carpenter, której album "Short n'Sweet" zrobił prawdziwą furorę. Niewykluczone też, że będzie to Chappel Roan, której hit "Good Luck, Babe!" stał się wiralem w sieci. Wielu liczy jednak na pojawianie się prawdziwej ikony brytyjskiej sceny muzycznej, nierozerwalnie związanej z Manchesterem, czyli duetu Oasis. Ich samo pojawienie się podczas gali byłoby prawdziwą sensacją. Jak będzie? Przekonamy się już wieczorem. Transmisja gali MTV EMAs 2024 prosto z Manchesteru o 21:00 na antenie MTV Polska.