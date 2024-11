MTV EMAs 2024. Znamy polskiego zwycięzcę. Pasmo sukcesów

W Manchesterze trwa tegoroczna gala MTV Europe Music Awards. Wśród nominowanych gwiazd znaleźli się także polscy artyści. W kategorii Best Polish Act konkurowali ze sobą: Zalewski, Kwiat Jabłoni, Daria Zawiałow, Kacperczyk i PRO8L3M. Znamy już zwycięzcę, który podbił serca polskich fanów.

Daria Zawiałow z nagrodą MTV EMAs. To już druga statuetka w jej karierze

Okazuje się, że laureatką tegorocznej nagrody MTV EMAs jest Daria Zawiałow. Wokalistka po raz pierwszy do tego wyróżnienia była nominowana w 2019 roku. Kultową statuetkę otrzymała dwa lata później. Tym razem fani postanowili wyróżnić ją za niezwykle udany i wielokrotnie nagrodzony album "Dziewczyna Pop". Dodajmy, że ta płyta jest już podwójnie platynowa. Wyróżnień doczekały się też single z tego albumu: "Złamane serce jest ok", "Fifi Hollywood", "Supro" i "Z Tobą na chacie". Co więcej, twórczość Darii Zawiałow podoba się nie tylko fanom, ale też branży muzycznej. To właśnie "Dziewczyna Pop" zdobyła prestiżową nagrodę Fryderyka w kategorii Album Roku Pop.

W ostatnim czasie Daria Zawiałow wypuściła też nowy teledysk do piosenki "Ballada o Niej". To niezwykle osobisty utwór, w którym artystka śpiewa o babci, która odeszła latem ubiegłego roku. To też pierwszy clip Zawiałow, który powstał bez ekipy produkcyjnej. Wokalistka zrealizowała go wraz z Mateuszem Dziekońskim, który prywatnie jest jej partnerem. Wspólnie zajęli się nie tylko koncepcją, reżyserią, lecz także produkcją wraz z charakteryzacją aktorów i rekwizytami. Zawiałow sama stwierdziła, że to najważniejszy teledysk w jej dotychczasowej karierze.

MTV EMAs 2024. Taylor Swift ma aż siedem szans na statuetkę

Przypomnijmy, że tegoroczna gala MTV EMAs odbywa się w hali Co-op Live w Manchesterze. Gospodynią show jest Rita Ora. Najwięcej szans na statuetki ma Taylor Swift, która otrzymała aż siedem nominacji. Z kolei Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX i Sabrina Carpenter mają ich po pięć.