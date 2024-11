Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie przestaje zaskakiwać oglądających. W każdej edycji pojawiają się pary, którym widzowie nie wróżą szczęśliwej przyszłości. Nie da się ukryć, że w obecnej edycji randkowego show najgorsze rokowania mają Piotr oraz Agata. Widzowie nie są również przekonani do relacji Kamila i Joanny. Nie sposób nie zauważyć, że fani od samego początku trzymali kciuki za Damiana i Agnieszkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominik Dudek niedawno się oświadczył. Teraz zdradza plany ślubne. Kogo zaprosi?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Co dalej z małżeństwem Agnieszki i Damiana? Mamy odpowiedź

Najnowsza edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" powoli zmierza ku końcowi. Widzowie zastanawiają się, jak potoczyły się losy bohaterów. Wiele osób nie było pewnych, co dalej z relacją Agnieszki i Damiana. Wydawać by się mogło, że eksperci wręcz idealnie dobrali uczestników do siebie. Czy aby na pewno? Widzowie, którzy w to wątpili, mogą mówić o pewnej podpowiedzi. Agnieszka i Damian są aktywni w mediach społecznościowych. Ostatnio bohater show wrzucił nowe zdjęcie na swój profil. Nie byłoby w tym nic zastanawiającego, gdyby nie fakt, że zapozował z psem Agnieszki. Wiele wskazuje na to, że małżeństwo przetrwało i ma się dobrze. Kibicuje parze? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Takiego wyznania chyba nikt się nie spodziewał

Damian i Agnieszka bez wahania udzielają się na swoich profilach na Instagramie. Fani z zapartym tchem oglądają posty i obserwują, jak rozwija się relacja małżeństwa. Mężczyzna jakiś czas temu wrzucił kadr z podróży poślubnej. Na fotografii pozował ze swoją żoną w budce telefonicznej. Para udawała, że ze sobą rozmawia. Uwagę zwrócił jednak wymowny podpis pod ujęciem. "I just called to say I love you" [Zadzwoniłem jedynie po to, żeby powiedzieć, że cię kocham - przyp.red] - czytamy pod postem. Wygląda na to, że Damian wykorzystał tekst piosenki Steviego Wondera, aby publicznie opowiedzieć o swoich uczuciach do Agnieszki. Co sądzicie o takim wyznaniu? ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Tego jeszcze nie było! Były partner Agaty zabrał głos. "Taka jest prawda..."