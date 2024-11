Można już zacząć wielkie odliczanie do finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zostało zaledwie kilka odcinków, ale widzowie nie mają już złudzeń. Są przekonani, ze jedynie relacja Agnieszki i Damiana przetrwa. Piotr i Agata z odcinka na odcinek udowadniają, że z tego małżeństwa nic nie będzie. Ostatnia awantura pary skończyła się na tym, że Piotr wyprosił swoją żonę z mieszkania. - Mnie wyzwała od najgorszego, całą ekipę produkcyjną stwierdziła, że są kretynami, idiotami, nie będzie z nikim rozmawiać. Powiedziałem jej, żeby jutro się spakowała i pojechała do siebie do domu, odpowiedziała: p***** się - powiedział Piotr. Jak sami widzicie, nie ma tutaj co zbierać. Co słychać u Joanny i Kamila? Oni także zdecydowali się na separację.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Asia wyprowadziła się od Kamila. "Ustaliliśmy, że robimy przerwę"

W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" u Joanny i Kamila zapanowało milczenie, więc na ratunek parze przybyła jedna z ekspertek. W rozmowie z Julittą Debską Joanna stwierdziła, że postara się w relacji z Kamilem dostrzegać pozytywy, a on doszedł do smutnych wniosków, że ma już dość jej charakteru. Po rozmowie z psycholożką Asia postanowił pogodzić się z partnerem i zrobiła to w dość zaskakujący sposób, który oburzył widzów. Pod koniec odcinka dowiedzieliśmy się, że para postanowiła się na chwilę rozdzielić i zrobić sobie przerwę, aby przemyśleć swoje zachowana i łączącą ich relację. Kamil przyznał, że wcale nie brakuje mu żony. - Wiem, że żyliśmy jakiś czas ze sobą, ale nie czułem nostalgii, nie czułem się inaczej, że Asi tutaj nie będzie. Ustalaliśmy, że robimy sobie przerwę w konkretnym celu i ja troszkę czekałem do tej przerwy. Czułem się normalnie, w porządku - podkreślił.

Co na to widzowie? Wygląda na to, że decyzja Joanny zbytnio ich nie zasmuciła. "Wymówka, nie powód. Nie podoba się jej itd. Oczywiście nie powie, o co chodzi", "Nieźle! Mieszkają ze sobą bardzo krótko, a już muszą id siebie odpocząć. To takie małżeństwo może długo nie wytrzymać. A co jakby było dziecko i prawdziwe obowiązki?" , "Dobrze, że się wyprowadziła. Oni kompletnie nie nadają na tych samych falach" - czytamy w komentarzach.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Były partner Agaty zabrał głos. Mówi o jej zaletach

Ostatnio po emisji odcinków "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo krytykowano w sieci zachowanie Agaty. Stała się rzecz zupełnie niespodziewana i na sytuację zareagował jej były partner. Zabrał głos w sieci i powiedział, że fragmenty pokazane w programie to jedynie krótkie wycinki, którą pokazują jego byłą dziewczynkę w bardzo niekorzystnym świetle. - Prawda jest taka, że Agata jest zupełnie inna. (...) Kompletnie nie widzę tam dziewczyny, którą znam. Normalnie jest bardzo sympatyczną osobą, naprawdę ma świetne poczucie humoru, bardzo miło się z nią spędza czas i na pewno każdy z was chciałby mieć taką koleżankę - pokreślił. Więcej przeczytasz tutaj: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Tego jeszcze nie było! Były partner Agaty zabrał głos. "Taka jest prawda..."