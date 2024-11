Katarzyna Cichopek niedawno zadebiutowała na antenie Polsatu. Wcześniej celebrytka była związana ze stacją TVP, gdzie prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie", ale po rewolucji na Woronicza wraz z Maciejem Kurzajewskim pożegnała się ze swoim stanowiskiem. Edward Miszczak postanowił wykorzystać tę szansę i ściągnął parę do siebie. Para zadebiutowała w nowej śniadaniówce stacji "halo, tu polsat". Cichopek dostała też własny program "Moja mama i twój tata", którego została prowadzącą. W nowym formacie stacji rodzice zamieszkali w willi miłości, a celem było znalezienie drugiej połówki. Miłosne zmagania dojrzałych uczestników obserwowały ich nastoletnie dzieci, które komentowały odcinki. Za nami finał programu, który wywołał sporo emocji wśród widzów. W sieci zawrzało.

"Moja mama i twój tata". Za nami finał programu. Syn Sławomira nie popiera jego wyboru

Jedną z finałowych par w programie "Moja mama i twój tata" została Alicja i Sławomir. Jeszcze do niedawna widzowie byli przekonani, że to Anna będzie wybranką Sławomira. Wszystko się zmieniło, kiedy uczestnik chciał wyrzucić ją z programu, co mocno oburzyło jego syna. - Jakby mój ojciec teraz stał przy mnie, to bym strzelił w pysk - powiedział zdenerwowany Jakub. W finałowym odcinku show Jakub w rozmowie z ojcem nie krył żalu w związku z sytuacją z Anną. Kiedy ojciec przedstawił mu Alicję, nie ukrywał, że nie jest zachwycony ich relacją.

Moje drogie gołąbeczki. Muszę wam powiedzieć, naprawdę super razem wyglądacie, ale niestety ode mnie błogosławieństwa nie dostaniecie.

Ja jestem na nie ze względu na to, że brakuje mi tej romantyczności u was, tego co tworzy relację i daje piękno. I to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Niestety, przynajmniej na ten moment

- stwierdził syn Sławomira.

"Moja mama i twój tata". Widzowie komplementują syna Sławomira. "Mądry chłopak z zasadami"

Słowa syna Sławomira bardzo zaimponowały widzom, którzy docenili jego szczerość i odwagę w powiedzeniu ojcu, co tak naprawdę myśli. Na profilach programu w mediach społecznościowych posypały się komplementy. "Bardzo zaimponował mi Kuba. Mądry chłopak z zasadami. Nie bał się wyrazić swojego zdania. Mało już jest takich odważnych chłopaków", "Po całym tym programie stwierdzam, ze dzieci mają większą intuicję i mądrość niż rodzice. Szczególnie syn pana Sławka, szacun", "Syn Sławka mądrzejszy od ojca" - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się z tymi opiniami?