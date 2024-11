W programie "Rolnik szuka żony" nie brakuje niespodzianek. Szczególnie było to widoczne w przypadku Magdy, jednej z kandydatek Rafała. Kobieta walczyła o serce uczestnika wraz z Anetą i Dominiką. Ostatecznie, odpadła jako pierwsza. W trakcie swojej przygody z randkowym show szokowała różnymi informacjami. Początkowo wyszło na jaw, że Magda już kiedyś była żoną i jest po rozwodzie. Później okazało się, że kobieta ukrywa więcej. Po zakończeniu udziału w programie uczestniczka zabrała głos w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta przerwała milczenie na temat przerażającej sytuacji

"Rolnik szuka żony". Magda zabrała głos po udziale w programie. Tego miała już dość

Magda z programu "Rolnik szuka żony" musiała pożegnać się z randkowym show. Kobieta jako pierwsza opuściła format. Pozostała jednak w kontakcie z widzami za pomocą mediów społecznościowych. Tam fani zasypali ją różnymi pytaniami. Wiele osób dopytywało o jej życie miłosne. Okazało się, że bohaterka nie płakała długo po tym, jak odpadła z programu. Wyznała, że denerwowało ją, gdy otrzymywała mnóstwo pytań na jeden temat. "Kochani, nie odpisuje już na wiadomości, ponieważ dużo czasu mi to zżerało. Proszę o wyrozumiałość. Dla jasności mam chłopaka i proszę co tydzień nie pytać o to samo" - podkreśliła Magda. Jesteście zaskoczeni? Więcej kadrów z programu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Magda miała wiele sekretów. Nie chciała ich zdradzać w programie

Magda z programu "Rolnik szuka żony" miała pewną tajemnicę. W jednym z odcinków była kandydatka Rafała wyznała, że jest pewna rzecz, o której jeszcze nie powiedziała. Kobieta przyznała również, że chodzi o coś, co "ceni i chroni". Nie pokusiła się jednak na zdradzenie konkretów. - Jeszcze jest jedna rzecz, która chciałabym powiedzieć, ale to nie jest temat przy kamerach. To jest intymna taka sprawa, natomiast to nie jest takie straszne i żebyś się nie bał - wyznała. Ta informacja wcale nie pocieszyła Rafała. Już wtedy mężczyzna nie był zachwycony, że kobieta wiele rzeczy ukrywa. Ponadto mężczyzna twierdził, że gdyby wiedział wcześniej o małżeństwie Magdy, nie zaprosiłby jej na gospodarstwo. Dodał, że czuł "niepokój" i "ciśnienie z jej strony". ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Magda najpierw zalała się łzami, a teraz to. Uczestniczka Rafała odpaliła się w sieci