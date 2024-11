Znana aktorka dołącza do "Tańca z gwiazdami". Szybko pożałowała

Produkcja "Tańca z gwiazdami" dwoi się i troi, by urozmaicać znane show Polsatu. I tym sposobem w najnowszym, ósmym już odcinku, zobaczymy niespodziankę i śmietankę towarzyską. Nie jest tajemnicą, że pięć par wykona aż dwie choreografie. Ale co ciekawe, w jednym z tańców do par dołączą zaprzyjaźnione gwiazdy. Okazuje się, że z Maciejem Zakościelnym i Sarą Janicką wystąpi lubiana aktorka. Para przed laty grała parę w hitowym serialu TVP "Czas honoru".

REKLAMA

Magdalena Różczka wystąpi w ósmym odcinku "Tańca z gwiazdami"

Widzowie sobotniego "halo tu polsat" dowiedzieli się, że zaproszenie Macieja Zakościelnego przyjęła Magdalena Różczka. Aktorka wiele razy odrzucała propozycje występów w programie. Jej gościnny występ jest więc wielką niespodzianką. Chciała się jednak odwdzięczyć Maciejowi, że przez lata wspierał jej liczne akcje charytatywne. - Przyjaciel się do mnie zwrócił i nie działo się inaczej. To mój wielki przyjaciel od wielu lat, na którego zawsze mogę liczyć - powiedziała aktorka i zdradziła, że szybko pożałowała swojej decyzji. - Najpierw trochę ekscytacja, że mogę wesprzeć Maćka, a później próba, po której powiedziałam, że absolutnie rezygnuję. […] Następnego dnia wstałam rano i nie mogłam się ruszyć. Okazuje się, że są mięśnie, o których nie wiedziałam - dodała.

Zobacz wideo Zakościelny wspomina pracę z Magdaleną Różczką

Magdalena Różdżka chciałaby poprowadzić "Taniec z gwiazdami"

Jak prezentują się inne tercety? Para numer cztery - Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczy z influencerką Fausti, para numer pięć - Filip Bobek i Hanna Żudziewicz zatańczy z Sandrą Kubicką, para numer osiem - Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz wystąpią z Maciejem Musiałem. Zaś parze numer jedenaście - Majce Jeżowskiej i Michałowi Danilczukowi przypadła jego partnerka z życia prywatnego - Julia "Maffashion""Kuczyńska. Magdalena Różczka przy okazji wizyty w studiu Polsatu zdradziła, pod jakim warunkiem sama dołączyłaby do kolejnej edycji programu w roli pełnoprawnej uczestniczki. - Pod jednym warunkiem. Że z Krzysztofem Ibiszem poprowadzę – podsumowała ze śmiechem.