Nowa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wywołuje ogromne emocje wśród widzów. Według fanów programu ekspertki znowu się nie spisały i fatalnie połączyły uczestników w pary. Widzowie podkreślają, że tylko jedno małżeństwo ma szansę na przetrwanie. Mowa o Agnieszce i Damianie. Ich zdaniem zarówno Agata i Piotrek, jak i Joanna i Kamil nie dają zbyt wielu nadziei na to, że ich małżeństwa przetrwają do finału. Na profilach programu w mediach społecznościowych aż kipi od komentarzy na temat uczestników. Pojawia się tam także hejt. Jedna z uczestniczek poprzednich edycji matrymonialnego formatu zaapelowała do produkcji.

REKLAMA

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta Podbioł apeluje do produkcji. "Czemu to nie jest usuwane?"

Marta Podbioł wzięła udział w jednej z poprzednich edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jej małżeństwo w programie w finale zakończyło się awanturą. Marta podczas trwania swojej edycji była często krytykowana w sieci. W pewnym momencie musiała się zmierzyć także z hejtem. Uczestniczka śledzi najnowszą odsłonę programu i zwróciła uwagę na pewien problem. W sieci według niej pojawia się dużo skrajnie negatywnych komentarzy na temat uczestniczek i uczestników. Niektóre to wręcz hejt. Marta zwróciła uwagę na ten problem. Gdzie opieka nad uczestnikami? Czemu to nie jest usuwane? A hejt trwa w najlepsze? Nikt nie wie " - grzmiała. Padły też mocniejsze słowa.

Oto jakie komentarze TVN dopuszcza na swojej oficjalnej stronie "Ślubu od pierwszego wejrzenia " [...] To, jakie szambo się tam wylewa z przyzwoleniem administracji, widać na załączonym obrazku

- napisała Podbioł, załączając screen z hejterskim komentarzem.

Napisaliśmy do stacji TVN z pytaniem, jakie kroki zamierza podjąć w tej sprawie. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta bardzo długo czekała na rozwód. W końcu się udało

Marta Podbioł po zakończeniu programu bardzo długo czekała na rozwód. Jej edycja była emitowana w 2022 roku. Uczestniczka dopiero niedawno wyjawiła, że w końcu udało się dopełnić formalności. "Dzwoniłam do sądu, wyrok uprawomocniony. Jestem wolna i mam zamiar napawać się tym stanem" - napisała szczęśliwa Marta na InstaStories. Podczas jednego z Q&A, które Marta zorganizowała na Instagramie, zapytano ją, czy ktoś nowy pojawił się w jej życiu. "Nie szukam drugiej połówki, bo sama jestem całością" - oznajmiła.