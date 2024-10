Szaleństwo w jacuzzi w programie Cichopek. Takiego krindżu jeszcze nie było

Jakiś czas temu na antenie Polsatu zawitał nowy program "Moja mama i twój tata". W roli prowadzącej można oglądać Katarzynę Cichopek. Głównym celem dojrzałych uczestników formatu jest znalezienie drugiej połówki. W tym zadaniu pomaga im nie tylko piękne otoczenie, ale także ich dzieci. Bohaterami są single i singielki, które mają za sobą trudne przejścia w relacjach. Czy randkowy show pozwoli im na ponowne znalezienie miłości? Jest to z pewnością trudne zadanie, z uwagi na dorosłe pociechy, które cały czas obserwują rodziców. Nie da się ukryć, że może dochodzić do niezręcznych sytuacji. Tym razem nie było inaczej.

"Moja mama i twój tata". Zrobiło się niezręcznie. Takiej sceny w jacuzzi nikt się nie spodziewał

W programie "Moja mama i twój tata" nie brakuje zaskakujących sytuacji. Piotr i Anna w ostatnim odcinku skończyli w jacuzzi w samej bieliźnie. Nieco później uczestnik starał się oczarować kobietę. - Czuję ekscytację, dotykając twojej dłoni. Jest to niezwykle przyjemne - mówił. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie sceny, które rozegrały się wcześniej. Bohaterowie i ich dzieci mogli obserwować... sensualny taniec Piotra. Mężczyzna przed wejściem do jacuzzi dał z siebie wszystko. Marcel, jego syn, nie ukrywał, że czuł się niezręcznie. Inni uczestnicy komentowali brak "kaloryfera" u Piotra. Fani jednak nie popierali ich żartów. "Tygrys nie przejmuję się tym, co o nim mówią barany" - podsumował jeden z internautów w sieci.

"Moja mama i twój tata". Sławomir bał się Anny? Nietypowa reakcja

W programie "Moja mama i twój tata" nie brakuje kryzysów. Niepokój zawitał do relacji Sławomira i Anny. Uczestnik uwierzył, że kobieta wpływa na kierunek dymu i ma pewne "moce". - Troszkę czarujesz pewnie - mówił. Sławomir zaczął odczuwać lęk. - To się może śmiesznie na to patrzy, ale jeśli ktoś ma doświadczenia z taką ciemniejszą stroną, to patrzy na to zupełnie inaczej (...) Nie mogę sobie pozwolić, żeby ktoś w moim otoczeniu posługiwał się takimi metodami. Wywołuje to we mnie strach - dodał zaniepokojony bohater. O swoich wątpliwościach opowiedział Annie. - Miałem bardzo złe doświadczenia z takimi rzeczami, bardzo złe. I bardzo długo z tego uciekałem, i wychodziłem. I to, co dzisiaj zobaczyłem, tak, przestraszyło mnie - wyznał. Co na to uczestniczka? - No i właśnie Sławek zrobił krok w tył - skwitowała Anna.