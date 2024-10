Za nami kolejny odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Póki co, fani dają szanse na przetrwanie tylko jednej parze. W tej edycji to Agnieszka i Damian pokazują, że pomimo nietypowych okoliczności poznania się, tworzą zgrany duet. Nieco inaczej wygląda to w przypadku Agaty i Piotra. Ostatnio para bez wahania kłóciła się w samochodzie. Widzowie zwrócili uwagę na inny szczegół. Okazało się, że uczestnik pozwolił sobie na zbyt wiele podczas jazdy autem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr złamał prawo? Fani chcą, aby poniósł konsekwencje

Piotr i Agata w ostatnim odcinku nie szczędzili sobie przykrych słów. Fani byli w szoku, gdy wyszło na jaw, że para po raz kolejny się pokłóciła. Niektórzy jednak nie zwracali uwagi na niedomówienia. W oczy rzucił im się inny szczegół. Okazało się, że w trakcie prowadzenia samochodu Piotr złamał prawo. Mężczyzna używał telefonu podczas jazdy i rozmawiał z żoną. Fani od razu zareagowali. Postanowili wyrazić swoją złość na jednej z grup fanowskich na Facebooku. "We mnie się gotuje jak widzę kogoś z telefonem prowadząc auto!", "Od tego są uchwyty, ewentualnie mogła mu trzymać żonka telefon i nawigować", "W sumie to można zgłosić na policję", "Później się dziwić, że wypadki i ludzie giną" - czytamy w sieci. Zgadzacie się?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ostra kłótnia Agaty i Piotra. Co na to widzowie?

Nie da się ukryć, że Agata i Piotr z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nieustannie się kłócą. Nie sposób nie zauważyć, że z odcinka na odcinek atmosfera gęstnieje i jest bardziej napięta. Kolejne sprzeczka miała miejsce w ostatniej odsłonie randkowego show. Tym razem Agata stwierdziła, że Piotr w ogóle jej nie słucha. - Trzeba być kulturalnym codziennie do wszystkich. Już wolę, żebyś nie był do mnie kulturalny, bo ja sobie z tobą poradzę, niż żebyś był niekulturalny do innych. (...) Ja coś mówię, a ty nie reagujesz albo w ogóle, albo zaczynasz inny temat, a ja wtedy czuję, że w ogóle masz w d**** to, co ja mówię. Nawet jeśli mnie słyszysz - powiedziała zdenerwowana Agata. Zgadzacie się z nią?