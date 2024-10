Jesteśmy na półmetku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i wygląda na to, że tylko jedna z par ma szansę na sukces. Agnieszka i Damian tworzą najbardziej zgrany duet i wszystko wskazuje na to, że w finale zadeklarują chęć pozostania w małżeństwie. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku dwóch pozostałych par. Joanna i Kamil mieli ostatnio możliwość spędzić romantyczne chwile, ale mimo starań partnera, uczestniczka jest wiecznie niezadowolona z jego działań. W ostatnim odcinku show po małżeńskiej kłótni z trudem powstrzymywała łzy. Optymizmem nie napawa także relacja Agaty i Piotra. Para w ogóle nie może znaleźć wspólnego języka. Krytyka ostatnio spadała głównie na Agatę. Tym razem nastąpił radykalny zwrot. Właśnie przyznano jej rację.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata w końcu została zrozumiana? Takiego zwrotu jeszcze nie było

Agata i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" swój czas wolny spędzają na kłótniach. Z odcinka na odcinek atmosfera gęstnieje i jest coraz bardziej napięta. W ostatnim odcinku matrymonialnego show TVN między małżonkami znowu doszło do sprzeczki. Tym razem Agata zwróciła uwagę na zachowanie Piotra. Wyżaliła się też, że partner w ogóle jej nie słucha.

Trzeba być kulturalnym codziennie do wszystkich. Już wolę, żebyś nie był do mnie kulturalny, bo ja sobie z tobą poradzę, niż żebyś był niekulturalny do innych. (...) Ja coś mówię, a ty nie reagujesz albo w ogóle, albo zaczynasz inny temat, a ja wtedy czuję, że w ogóle masz w d**** to, co ja mówię. Nawet jeśli mnie słyszysz

- zakomunikowała Agata.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie krytykują Piotra. "Naburmuszone dziecko"

Tym razem słowa Agaty trafiły do widzów show, którzy wyjątkowo uznali, że tym razem ma rację i słusznie zwróciła uwagę Piotrowi. To dość duża zmiana, bo do tej pory Agata była za swoje zachowanie bardzo krytykowana. "I tu się zgodzę. On wymaga, żeby ona pytała o syna, ale sam o niej mało wie. Jeszcze wpisy do sieci też są niesmaczne. Tu coś grubo poszło nie tak", "Ja tak się zastanawiam, czy nikt nie widzi jego zachowania? Przecież on się zachowuje jak naburmuszone dziecko, wiecznie w telefonie, obrażony, mówi, że nie lubi, jak ktoś podnosi ton, a sam to robi", "Piotr ma straszny charakter, ale z tego co widzę, wszyscy wsiadają na Agatę. Ja jestem team Agata, uważam, że Piotr bardzo gra pod publiczkę w tv, jaki to on biedny skrzywdzony przez los, Facetom, widać, wolno więcej, choć ona miała rację w samochodzie, z tym, że mówi do niego, a on nie słucha" - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się z tymi opiniami?