Widzowie niedługo dowiedzą się, które związki z najnowszej edycji "Rolnika" przetrwały, a które zakończyły się rozstaniem. Część z uczestników już wybrała swoje drugie połówki. Agata zdecydowała się na Irka, a Sebastian postawił wszystko na Kasię. Sporą zagwozdkę miał sadownik Marcin. Mężczyzna odbył dwie naprawdę udane randki. Produkcja jak na razie nie zdradziła, kogo wybrał rolnik, ale wygląda na to, że widzowie już wiedzą.

"Rolnik szuka żony". To ona została wybranką Marcina?

W ostatnim odcinku uczestnik odbył bardzo przyjemną rozmowę z Magdaleną. Podczas randki nie brakowało czułości. Z pewnością większość widzów pomyślała, że to właśnie na nią padnie wybór. Nie wiedzieli jeszcze, co wydarzy się na randce z Anną. Kobieta początkowo była zdystansowana, ale Marcinowi nie przeszkodziło to w wyznaniu, co do niej czuje. - Ty, w tym sadzie... Jak królowa. Super, że jesteś tutaj koło mnie. Że mamy się ku sobie. Jesteś super dziewczyną, piękna, z charakterem - mówił wyraźnie zauroczony. Po randce przed kamerami wyznał, że to właśnie Anna interesuje go bardziej. Na ostateczną decyzję widzowie będą musieli jeszcze poczekać, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie Anna zostanie partnerką Marcina. Na profilu programu pojawił się komentarz jednej z internautek, który w tajemniczy sposób szybko zniknął. Kobieta miała widzieć parę niedawno razem w Kazimierzu Dolnym.

"Rolnik szuka żony". Sebastian zaskoczył widzów swoją decyzją. "Zmądrzał"

Sebastian był jednym z uczestników, który najszybciej podjął decyzję. Rolnik wybrał Kasię. Między zakochanymi doszło do poważnych rozmów. - Chciałabym już zostać mamą i żoną - mówiła Kasia. Sebastiana nie przestraszyły odważne wyznania. Jak się okazało, sam ma podobne plany. - Ja jestem gotowy na twoją propozycję - wyznał. Decyzja Sebastiana spotkała się z niezwykle pozytywnym odbiorem wśród widzów. "Super. Zmądrzał", "O kurczę, ale mnie pozytywnie zaskoczył! Skromna i widać, że dobra kobieta, brawo dla niego" - pisali. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Joanna ostro o uczestnikach programu. "Trampolina do sławy"