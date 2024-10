"Hotel Paradise". Uczestniczka jest w ciąży. Zdradziła płeć dziecka

"Hotel Paradise" to program randkowy prowadzony przez Klaudię El Dursi, w którym uczestnicy łączą się w pary, a w finale stają na ścieżce lojalności. Niektórym szczęśliwcom udaje się zakochać w formacie. Niestety nie było tak w przypadku Natalii Sielwonczuk, która wystąpiła w ósmym sezonie i wróciła do domu jako singielka. "To była piękna i niezapomniana przygoda" - pisała w mediach społecznościowych po odpadnięciu. Niedługo później los uśmiechnął się do Natalii i znalazła miłość poza kamerami. Teraz okazało się, że wkrótce zostanie mamą.

"Hotel Paradise". Natalia jest w ciąży. Pokazała nagranie z partnerem

Natalia z "Hotelu Paradise" przekazała informację o ciąży za pomocą krótkiego nagrania z partnerem, na którym dowiedzieli się o płci dziecka dzięki kolorowi wypełnienia tortu. Zakochani zobaczyli różowe wnętrze i wszystko stało się jasne. Za jakiś czas powitają na świecie dziewczynkę. "Nie możemy doczekać się, żeby cię poznać" - czytamy w opisie nagrania. Informacja o ciąży Natalii bardzo ucieszyła jej obserwatorów, którzy ruszyli z komentarzami. "Gratulacje kochana", "Rozpoczynasz piękną przygodę", "Ale niespodzianka. Gratulacje", "Słodko, dużo zdrówka dla was", "Piękna rodzinka. Wszystkiego najlepszego" - czytamy w komentarzach pod publikacją.

"Hotel Paradise". Natalia uchyliła rąbka tajemnicy. Wspomniała o imieniu córki

Po ogłoszeniu ciąży Natalia postanowiła odpowiedzieć na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło samopoczucia uczestniczki w tym wyjątkowym czasie. "Pierwszy trymestr był tragiczny. Byłam nie do życia, ale teraz jest już o wiele lepiej" - odpowiedziała. Internauci byli również ciekawi, czy Natalia ma wybrane imię dla córki. Jak się okazuje, pewna decyzja już zapadła. "Wstępnie mamy wybrane, ale jak przyjdzie nasza księżniczka na świat, to wtedy wam zdradzę. Mała podpowiedź - imię na literkę A. (Rzadko spotykamy w Polsce)" - skwitowała Natalia. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Uczestnicy zażenowali widzów. Hemoglobinę robią rośliny, a chrzest Polski był w 1997 roku