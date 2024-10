Magdalena Pazura zdobyła popularność dzięki udziałowi w pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ekspertki połączyły ją w parę z Krystianem. Niestety małżeństwo uczestniczki nie przetrwało próby czasu i rozpadło się niedługo po zakończeniu formatu. Chociaż Magdalenie nie udało się odnaleźć drugiej połówki przed kamerami, to zyskała sporo obserwujących, z którymi dzieli się swoimi sukcesami. Jednym z nich jest ogromna zmiana w wyglądzie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena pokazała zdjęcia sylwetki. "To była najlepsza decyzja w moim życiu"

Magdalena opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia przed i po metamorfozie. Trzeba przyznać, że zmiany w sylwetce uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są spektakularne. Omawiane kadry znajdziecie w galerii na górze strony. W opisie zdjęć Magdalena zawarła kluczowe informacje na temat swojej przemiany. "Dzień dobry kochani. Muszę, bo się uduszę!!! Przerażona swoją sytuacją zdrowotną i wizualną dwa miesiące temu postanowiłam odezwać się po pomoc. Jak widzicie na zdjęciu, to była najlepsza decyzja w moim życiu" - napisała Magdalena. Uczestniczka programu wyjawiła także, ile dokładnie udało jej się schudnąć. "Dzięki zmianie nawyków żywieniowych z rozmiaru 40 dziś wskakuje w rozmiar 36, a mój wynik to minus dziewięć kilogramów oraz minus 85 centymetrów w obwodach" - napisała. Na koniec Magdalena zaapelowała do obserwatorów. "Jeśli podobnie jak ja borykasz się z nadwagą lub kiepskim samopoczuciem, to czas, aby to zmienić" - skwitowała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci zachwyceni przemianą Magdaleny. "Wow, genialna"

Pod postem Magdaleny zaroiło się od komentarzy internautów. Posypały się bardzo miłe słowa. "Wow, genialna przemiana jak na dwa miesiące. Brawo", "Cudownie. Brawa i gratulacje dla ciebie silna i zdrowa kobietko. Jestem niesamowicie dumna", "Gratulacje, jest pięknie", "Świetna przemiana" - czytamy w komentarzach pod postem Magdaleny.