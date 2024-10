Iwona Pavlović przez lata swojej telewizyjnej aktywności przyzwyczaiła widzów do czarnych stylizacji i kąśliwych, ostrych jurorskich uwag. Zyskała nawet przydomek Czarnej Mamby. Ostatnio jednak ekspertka postanowiła pobawić się kolorami. Na czerwonym dywanie "Tańca z gwiazdami" pojawiła się w różowej kreacji. Stylista Michał Musiał nie krył zachwytów.

Iwona Pavlović w fuksji. Stylista pod dużym wrażeniem

W rozmowie z Plotkiem redaktor modowy Michał Musiał wyznał, że stylizacja Iwony Pavlović przypadła mu do gustu. - Iwona Pavlovic tym razem postawiła na bezkompromisową fuksję. Jurorka zdecydowała się na długą kreację z koszulową górą, którą przepasała szerokim paskiem. Stylizacja prezentowała się naprawdę dobrze i doskonale wpisała się w taneczny charakter wydarzenia. Kropką nad i okazały się zwracające uwagę kolczyki i oryginalne pierścionki. Ta stylizacja zasługuje na dziesiątkę! - stwierdził Michał Musiał. Stylizację Iwony Pavlović z najnowszego odcinka "Tańca z gwiazdami" znajdziesz w galerii na górze strony.

Fani Kaźmierskiej zgotowali Pavlović piekło

Iwona Pavlović wspomniała, że jest oczarowana uczestnikami obecnej edycji "Tańca z gwiazdami". Warto jednak wspomnieć, że w ostatniej nie było tak kolorowo. Wśród uczestników show była celebrytka z kryminalną przeszłością, czyli Dagmara Kaźmierska. Pavlović konsekwentnie przyznawała Kaźmierskiej niskie noty za brak tanecznych umiejętności, czym naraziła się fanom "królowej życia". Okazuje się, że ci zgotowali jurorce piekło. - To był hejt dla mnie przekraczający granice. To był hejt, gdzie mnie wyzywano, ale tak wulgarnie, tak okropnie. Też na moim profilu, na moim koncie na Facebooku, na Instagramie (...). Wulgarnie, obrzydliwie, nawet nie chcę powtarzać. Też umiem przeklinać, ale nie przeklinam. Jak czytasz coś takiego... Jeden, dziesiąty, setny. Ja nie wytrzymałam... pękłam. To był mój najgorszy moment nieradzenia sobie z hejtem. Takim wulgaryzmów nie miałam nigdy. To był najgorszy hejt w moim życiu. Obrzydliwe było to, co piszą - wyznała Pavlović w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.